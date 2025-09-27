Sergio Berni, senador provincial y exministro de Seguridad bonaerense, declaró este viernes 27 de septiembre que el problema con el narcotráfico es que “Argentina perdió todo el control de las fronteras”, y agregó que “el asesinato horroroso” de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez “es la precarización de la droga” en nuestro país.

Entrevistado por Radio Rivadavia, el referente peronista afirmó: “El problema del narcotráfico es que Argentina perdió todo el control de las fronteras. Es un problema mundial, pero en Argentina se intensifica por el desastre del ingreso y su comercialización. El problema de Argentina es que el territorio quedó liberado a su propia suerte”.

Las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela

Berni agregó: “Lo que se vio este fin de semana con el asesinato horroroso de las tres chicas es la precarización de la droga en Argentina. Hoy es tan fácil entrar droga en Argentina que no se necesita una logística superior, entonces dos personas se van a Perú o Colombia y la traen como si fuera un par de medias”.

Un engaño, torturas y una venganza narco: qué se sabe por el momento del triple crimen en Florencio Varela

Berni afirmó que “a las chicas las mataron en Florencio Varela, pero la organización está en la Villa Zabaleta, donde está plagado de narcotraficantes. Pregúntele a (Patricia) Bullrich a cuántos se llevaron presos. Fíjense con qué velocidad la Policía bonaerense pudo encontrar los tres cuerpos de las chicas. Eso es capacidad investigativa”.

Con respecto a la decisión del fiscal de caratular la causa como femicidio, el senador reconoció que “no coincido con las pruebas por asesinato por cuestión de género con un homicidio narcoterrorista. Me parece un desvío total. Por respeto a las familias y a la opinión pública no me animo a decir todo lo que pasó. Lo que está comprobado es que se transmitieron las ejecuciones en vivo. No creo que exista el video porque se transmitió por una aplicación encriptada, pero está certificado que se transmitió en vivo”.

"Esto le pasa al que me roba droga": transmitieron por Instagram los asesinatos de las chicas

El exministro de Seguridad aseguró que “el gran problema es la precarización del delito que nace porque es fácil generar una organización narco en Argentina. El delito de narcotráfico está regido por una ley federal, por lo que la lucha contra el narcotráfico está en manos del Gobierno nacional. ¿Cuántas organizaciones narcocriminales se desbarataron en este último tiempo? Que me den nombres. Es una gran mentira”.

En ese punto, Berni cuestionó duramente a Javier Milei: “En este Gobierno pasan dos cosas: un total descontrol de las fronteras, una destrucción del tejido social producto de la degradación social por la crisis económica, sino que además hay un Presidente que dijo que vino a destruir el Estado, una organización política y social con la función de mantener el orden”.

Y luego dio un ejemplo de su teoría: “La organización delictiva que le robó la casa a Pampita por chilenos, ingresaron a Argentina de manera ilegal y pasaron por un paso habilitado legalmente. Si una organización criminal pasa por un paso legal sin ninguna dificultad, imagínese el ingreso de drogas. La frontera fue siempre vulnerable”.

El senador cerró la charla diciendo: “Quiero un debate cara a cara con Patricia Bullrich para debatir la seguridad. La discusión no es una opción, es una obligación”.

Sergio Berni

Patricia Bullrich anunció que hay un nuevo detenido por el triple asesinato de Florencio Varela

A través de su cuenta oficial de X, la ministra de Seguridad oficializó la captura de Lázaro Víctor Sotacuro, el hombre que manejaba la camioneta blanca que trasladó a Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi desde La Matanza hasta Florencio Varela, donde fueron torturadas y asesinadas.

En el caso por el triple femicidio hay nuevo fiscal y los sospechosos seguirán detenidos tras negarse a declarar

“Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia. El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara. En instantes será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA”, anunció Bullrich.

Patricia Bullrich anunciando la captura de Lázaro Víctor Sotacuro

Sotacuro es el quinto detenido del caso. Las otras cuatro personas arrestadas por el triple crimen son: Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

