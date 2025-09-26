En el caso por el triple femicidio hay nuevo fiscal y los sospechosos seguirán detenidos tras negarse a declarar

Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), María Celeste González Guerrero (28 años), Daniela Iara Ibarra (19 años) y Maximiliano Andrés Parra (18 años), los sospechosos de asesinar a Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Del Castillo en el partido bonaerense de Florencio Varela, no quisieron declarar y seguirán presos. Además, hay un nuevo fiscal a cargo de la causa.

La agencia Noticias Argentinas accedió al comunicado oficial que expresa que los detenidos “hicieron uso del derecho constitucional” de no responder preguntas frente al fiscal Gastón Duplaá, quien le pidió a Horacio Pinos Guevara, juez de Garantías, que la aprehensión de los implicados se convierta en detención, y el magistrado aceptó la solicitud.

Por ese motivo, los dos hombres y las dos mujeres quedarán arrestados por el delito de “homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Tras esta intervención, Duplaá dejó la investigación y su lugar será ocupado, a partir de este viernes 26 de septiembre, por el fiscal Adrián Arribas, quien este jueves le dijo a Noticias Argentinas: “La pedí para mañana a las 8 de la mañana con todos los detalles y ya armé una mesa de trabajo con el jefe de la DDI La Matanza”.

Los cuatro detenidos por el triple femicidio

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, habló en Splendid AM 990 e indicó que el líder narco que habría ordenado el triple femicidio sería “Pequeño J”, un ciudadano peruano de 23 años que también se hace llamar “Julito”. Esta persona tiene actualmente pedido de captura y los investigadores esperan que los cuatro detenidos, que formarían parte de su organización, den detalles específicos sobre cómo fue organizada la escena del asesinato.

Por otra parte, este jueves fue el velorio de Lara, de 15 años, donde recibió el último adiós de su familia, amigos y allegados en la cochería Dauria, donde su mamá Estela pidió justicia junto a fotos de su hija y carteles exigiendo el fin de los femicidios. Los asistentes aplaudieron para darle mayor visibilidad a estos reclamos y solicitaron “Justicia para las tres” tras realizar un minuto de silencio. La despedida final de Morena y Brenda (20) se hizo el mismo día, en la ruta nacional N°4, en San Justo.

Pablo y Antonio, el primo y el abuelo de Brenda y Morena, hablaron con la prensa y remarcaron que fue “un día desastroso” para toda su familia. Antonio remarcó: “¿Tan vacíos nos dejan los políticos?”. Luego adelantó que estará "todos los días en el Congreso", para finalmente establecer: "Confío en la Justicia”. Pablo, por su parte, dijo que “es muy difícil esto”.

Un engaño, torturas y una venganza narco: qué se sabe por el momento del triple crimen en Florencio Varela

El comunicado del fiscal que dejó el caso del triple femicidio

Gastón Duplaá publicó un comunicado para explicar su salida de la causa: “Por la especialidad en la materia y temática de la Fiscalía de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, y habiéndose acreditado la identidad de las víctimas, dispuse remitir las actuaciones a dicha Fiscalía por resultar competente, toda vez que la investigación por averiguación de paradero ha perdido lamentable y tristemente virtualidad”.

Y sumó: “Cabe señalar que lo resuelto tuvo lugar luego de haber adoptado las medidas urgentes necesarias para asegurar la obtención y conservación de la prueba (allanamientos de urgencia, detenciones y demás diligencias inaplazables). Asimismo, una vez efectivizadas las detenciones y celebradas las audiencias indagatorias pertinentes, se dispuso la remisión correspondiente”.

Marcha masiva en Plaza de Mayo por las víctimas del triple crimen de Florencio Varela

Organizaciones feministas convocaron a una marcha bajo la consigna “Ni una menos” para este sábado 27 de septiembre a las 16, que arrancará en Plaza de Mayo y terminará en Congreso. El objetivo es pedir el fin de la violencia de género y la aplicación de políticas públicas contra los femicidios. Se espera que miles de personas participen del reclamo.

Este miércoles 24, tras la confirmación de los femicidios, se hicieron múltiples marchas en toda Argentina donde diferentes organizaciones feministas y personas autoconvocadas expresaron su apoyo a las familias de las tres jóvenes.

HM/ML