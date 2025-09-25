"Necesitamos un Estado presente": la Iglesia declaró la emergencia en barrios populares tras el triple crimen en Florencia Varela

El brutal asesinato de Morena, Brenda y Lara, las tres jóvenes desaparecidas desde el viernes pasado y halladas sin vida en Florencio Varela, conmocionó a la provincia de Buenos Aires. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el hecho se trató de una "venganza narco" perpetrada por una banda transnacional.

En este marco, la Iglesia emitió un duro comunicado en el que expresó su "máximo repudio y consternación" y advirtió que el caso no es un hecho aislado, sino que "se suma a muchas otras situaciones preocupantes" en los barrios populares.

Los sacerdotes que trabajan en villas y comunidades humildes declararon el estado de emergencia respecto al acompañamiento de niños, adolescentes y jóvenes. "Necesitamos un Estado presente, inteligente y efectivo. Vemos una fuerte desconexión entre la política y la realidad de nuestra gente", señalaron en el texto.

Emergencia en discapacidad: presentan amparo colectivo en Córdoba

El comunicado también alertó sobre el avance del narcotráfico en los sectores más vulnerables. "Sabemos —porque aquí vivimos— que hace décadas que el narcotráfico se enseñoreó en nuestras comunidades y barriadas", advirtieron, al tiempo que denunciaron que "la descomposición de la comunidad en nuestras parroquias, clubes, movimientos sociales, sociedades de fomento y centros de salud son consecuencia de un Estado que se retiró, sacando toda política pública, dejando tierra arrasada y arada para el crecimiento del narcotráfico".

Además, remarcaron la urgencia de políticas integrales que apunten a la urbanización de los barrios y la apertura de oportunidades para jóvenes y familias. "La insuficiencia de los comedores, planes sociales eliminados, oficinas del Estado corridas, obras en los barrios populares abandonadas, son muestras de la indefensión de nuestras comunidades", denunciaron.

Córdoba: condenaron a 12 años de prisión al hombre que abusó de su hija y sus cuñadas

El comunicado concluyó con un pedido de unidad nacional: "Que la Virgen de Luján nos guíe para que, unidos como país, podamos encontrar el rumbo".