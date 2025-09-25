Sergio Berni: “El peronismo cometió un gran error electoral en PBA”

El senador de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni advirtió sobre el impacto estratégico del último resultado electoral: “El peronismo cometió un gran error, se decidió obtener un triunfo táctico ahora en septiembre y postergar un triunfo estratégico en octubre”. Para el funcionario, esta decisión “le dio el oxígeno necesario al gobierno para que siga profundizando la crisis”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Sergio Berni es abogado y político argentino. Se desempeñó como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires entre 2019 y 2023. También fue viceministro del Ministerio de Seguridad entre 2012 y 2015. En la actualidad se desempeña como senador de la provincia de Buenos Aires por la Segunda Sección Electoral.

¿Escuchó el informe sobre la situación en los barrios donde no hay estallido social, y que gracias o por desgracia, el narcotráfico encontró allí un mecanismo de contención social a través del dinero que genera vendiendo afuera?

Sí, alcancé a escuchar la última parte del informe. No sé con quién estaba hablando, pero me pareció algo totalmente ajustado a la realidad, muy ajustado a la realidad, que es para profundizar. Es mucho más profundo el problema del narcotráfico y sus consecuencias, porque la gente siempre, cuando habla de narcotráfico, asocia rápidamente narcotráfico a consumo. Y la verdad que esa no es el vaso comunicante.

Fíjese, por ejemplo, que en Estados Unidos, que, donde tienen estadísticas, en este sentido, demuestra que el principal problema de consumo de los estadounidenses son las drogas lícitas, no ilícitas. Entonces, tenemos que dejar de pensar que el problema del narcotráfico es el consumo, sino entender que el problema del narcotráfico, que nadie logra comprender, son tres: la violencia, la corrupción, ya no solamente es policial, es judicial; pero, fundamentalmente, la consecuencia más dañina es la destrucción del tejido social de todo lugar donde se comercializa de manera minorista la droga.

Esa es la secuencia que estamos viviendo hoy en la Argentina, que el Estado no quiere comprender. Mi abuelo decía: "No hay mejor ciego que el que no quiere ver." Y no quieren ver porque el abordaje es dificultoso, es complicado, y el gobierno está distraído en otros negocios mucho más importantes que resolver algo a futuro, como es el problema de la destrucción del tejido social en los barrios más vulnerables, por parte del narcotráfico.

Me pregunto, si finalmente no hay cierto grado de sintonía entre que se aplaque la demanda social en los barrios populares por el crecimiento del narcotráfico, con cierta funcionalidad política a determinado tipo de ideologías. O sea, si en lugar de, como en otra época, cruzaban a nado el Riachuelo para ir a la Plaza de Mayo a protestar, ahora, por el contrario, quedan calmados con una fuente de ingreso y, al mismo tiempo, el consumo es funcional a un sistema político, con menos derechos, más parecido al resto de América Latina, donde la clase baja y media baja es políticamente menos activa.

La verdad que usted está tocando un tema que no se lo ha escuchado a nadie. Porque todos hablamos de narcotráfico como si fuera un fenómeno reciente y se olvidan de situaciones que han cambiado historias de grandes potencias, como la guerra del opio. Las guerras de opio que tuvieron Gran Bretaña y Holanda contra China. China era el país más avanzado del mundo, donde se descubrió la pólvora, los inventos más avanzados, la seda, las especias, era la potencia mundial. Hasta que los ingleses, con los holandeses, necesitaban intercambiar mercadería. Y como no querían pagarle con plata, le pagaban con opio.

¿Cuál fue el resultado? Destruyeron China durante muchos años. ¿Cuánto le costó a China resurgir nuevamente como potencia? Bueno, la consecuencia fue el gran problema que tuvo toda la población china con el consumo de opio, que los sumergió en un letargo de cientos de años, que recién últimamente logró salir, y sin hablar de las consecuencias económicas. Acordémonos queuna de las consecuencias económicas de esa guerra del opio fue la creación del HBC, el Hong Kong & Shanghai Banking Corporation, un organismo financiero que hoy sigue vigente, que se creó en esa época para administrar las grandes fortunas que generó la comercialización del opio. Oh casualidad, esa institución tan vigente y sigue estando ligada, inclusive permanentemente está siendo sancionada por actividades de manejo de plata que no tiene origen lícito. Pero esas son cuestiones que hay que analizar, y analizarlas con la lupa que usted está mirando.

Yo creo que el Estado, mientras no tenga problemas, no le importa lo que pase alrededor. Ellos lo único que quieren es seguir avanzando en esta profundización de modelo económico, que lo único que hace es seguir concentrando riquezas en sectores extremadamente concentrados. Sino, fijémonos lo que ha pasado en estos tres días. Usted es abogado, usted sabe que a confesión de parte, relevo de pruebas. Nosotros escuchamos decir a Milei que el plan económico va perfecto, que el banco no va a comprar reservas porque el dólar se tiene que desplomar. Las palabras textuales que utilizó fueron: "el dólar se va a caer como un piano". Y la verdad que después de las elecciones el piano se le cayó a Milei sobre la cabeza y, para seguir manteniendo este modelo de profundización económica concentrado de riqueza, tuvo que viajar a Estados Unidos, hacer anuncios, y con solamente esos anuncios que hicieron, millones y millones y millones de dólares fueron a parar a manos de corporaciones que hacen negocios financieros.

Si no, fijémonos lo que pasó en tres días con las hojas. El gobierno dijo: "Vamos a sacar las retenciones al campo." ¿Y cuánto duró? Las grandes cerealeras liquidaron los 7,000 millones de dólares que necesitaba el gobierno para salir de ese atolladero económico que tenía, y dejó a todos los hombres del campo, que se levantan a las 4 de la mañana a sembrar y a cosechar, por el lado del pincel. Hoy cualquier chacarero que quiera vender soja tiene que pagar las retenciones que tenía hasta la semana pasada. Y así seguimos profundizando.

¿Cómo cree que, conociendo como usted conoce especialmente la provincia de Buenos Aires, va a ser la diferencia entre el resultado a favor del peronismo en las elecciones de octubre con las de septiembre?

Yo creo que el peronismo cometió un gran error. Mire, Klausevich decía que la guerra es la continuación de la política con otros métodos. Y si hay algo que en la guerra está prácticamente prohibido, es trocar o cambiar un triunfo táctico por un triunfo estratégico. Y la verdad que la movida estratégica es el 26 de octubre, y en la provincia de Buenos Aires se decidió obtener un triunfo táctico ahora en septiembre y postergar un triunfo estratégico en octubre. Y la verdad que me tiene preocupado porque esto le dio el oxígeno necesario al gobierno para que siga profundizando la crisis.

Esto ya no es una cuestión electoral, es una cuestión de que este resultado electoral que tuvo la provincia de Buenos Aires, el gobierno, lo único que hizo es que Milei tomara conciencia de que la situación electoral de él está mal, tenía que cambiarlo, y para eso profundizar ese modelo económico. Y la gira que está haciendo el presidente de Estados Unidos es el mejor resultado de la profundización de este modelo económico, que tiene que ver, como él dice, que su única meta es bajar la inflación, diciendo que la inflación es una cuestión de plata circulante, y si seca la plaza de plata, la inflación baja. Secar de circulante la plaza significa salarios menores, menor capacidad de ingreso.

Y con eso entramos de nuevo en esa espiral de destrucción del tejido social, donde el narcotráfico empieza nuevamente a capilarizar y cometer todo tipo de negocios que generan lo que terminó pasando con estas tres chicas, por ejemplo, como para hacer un análisis. Pero la semana que viene, con gusto, me gustaría hablar de esto profundamente porque es un tema muy importante y no solamente por la calidad del tema, sino porque nadie lo está abordando.

