Primer fiscal del triple crimen: "Los asesinos provocaron sufrimiento inhumano y ejercieron violencia de género"

El fiscal Gastón Duplaá, quien estuvo encargado de las investigaciones que dieron con el paradero de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, que fueron encontradas sin vida, calificó de "inhumano" el sufrimiento que causaron los narcos sobre las víctimas, además de indicar que ejercieron violencia de género sobre ellas.

Hasta el momento se encuentran detenidos cuatro de los que habrían ejecutado los asesinatos bajo las órdenes de quien se llamaría Pequeño J y/o Julio Valverde, estos son Magalí Celeste González (28), Miguel Ángel Villanueva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Al mismo tiempo, la Interpol lanzó un pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, quien sería la mano derecha de Pequeño J. A última horas del viernes fue detenido un nuevo sospechoso en la frontera con Bolivia.

Tras el hallazgo, Duplaá traspasó la causa a la Fiscalía de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, que se especializa en ese tipo de crímenes y está a cargo del fiscal Adrián Arribas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En una de sus últimas actuaciones, Duplaá agregó detatalles al expediente sobre el triple femicidio, en los que indicó que los asesinos tuvieron "claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de M.V., B.L.D.C. y L.M.G., ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso”.

El patio de la casa de Florencio Varela en el que habían enterrado los cadáveres.

“Ello, obrando a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando los masculinos su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres”, agregó.

El grupo narco de Pequeño J

En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aportó nueva información sobre los autores de las atrocidades e indicó que están buscando a las cabecillas, dado que quienes hoy están presos y serían los autores materiales pero no los intelectuales.

Pequeño J ejecutaba varias de sus tareas a través de Ozorio, quien a su vez estaría a cargo de las líneas subalternas de la red narco, que son las que se encargan de la venta directa a los consumidores de la droga. En ese sentido, Alonso señaló: "A lo que habitualmente se le dice 'soldadito', en esta organización ellos los denominan 'los perros'". Ozorio era el jefe de "los perros" y "es el principal custodio de Pequeño J", indicó.

Además, Alonso despejó dudas sobre la existencia de Pequeño J y aseguró : "Ya tenemos el nombre, el apellido, tenemos la cara, sabemos quién es perfectamente".

LM/HB