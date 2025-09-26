Rita Segato sobre el triple homicidio en Florencio Varela: "Sin ninguna duda que es un feminicidio"

La antropóloga Rita Segato analizó el triple homicidio de Florencio Varela y aseguró que “sin dudas” fue “un feminicidio”.

Triple femicidio

“No puedo creer que eso sea una discusión (si fue o no un femicidio). Tiene un lado que naturalmente nos conmueve, nos entristece a todas las personas de bien, a todas las personas que tenemos corazón todavía”, señaló la escritora.

“Mi contribución frente a lo que ha pasado con Morena, Brenda y Lara, es una contribución que intenta leer políticamente lo que sucede y que es un gran peligro para nuestro país”, agregó en declaraciones a Radio con Vos.

“Yo justamente este año pasé casi cuatro meses en México, que es un país al que viajo una o dos veces por año desde hace mucho tiempo, que conozco muy bien, y veo el tremendo y terrible fenómeno de la cartelización”, contó Segato.

“Cartelización”

“También he visto ese fenómeno de la cartelización, que podríamos también llamar de mafialización y que ya en mi libro ´La guerra contra las mujeres´, digo que (es) no simplemente crimen como lo leemos”, explicó.

Además señaló que la “hizo un poco infeliz la forma en que el ministro de Seguridad lo ha leído en la provincia de Buenos Aires, como una venganza entre dos grupos”. “Puede haber eso también. Pero la visión, comprensión del fenómeno todavía es muy escasa”, aclaró.

“Argentina mira hacia adentro y no ve que hay un fenómeno que hoy es transnacional. Es un golpe a la democracia. Lo debemos entender como la nueva forma del golpe a una posibilidad de una gestión democrática de la vida”, evaluó Segato.

“Sin ninguna duda que es un feminicidio. Es un crimen que es relativamente frecuente en México, con características de crueldad irracional, arbitraria, extrema aparentemente. No hay otra finalidad en el feminicidio que la exhibición de la crueldad”, concluyó la antropóloga.