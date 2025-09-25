Abuso sexual en Corrientes: condenan a 9 años de prisión a un hombre que atacó a una adolescente en una parada de colectivo

En un fallo emitido por el Tribunal de Juicio Unipersonal de Paso de los Libres, la Justicia de Corrientes condenó a Gustavo Javier Lezcano a la pena de 9 años de prisión por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización” cometido contra una adolescente de 13 años.

El ataque en la parada de colectivo

El hecho ocurrió el 30 de noviembre de 2023, aproximadamente a las 14, cuando la joven se encontraba sola en una parada de colectivo, esperando para ir a su colegio. Lezcano se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la menor y la agredió sexualmente.

El ataque fue interrumpido por una pareja que pasaba cerca y que, al percatarse de lo que estaba sucediendo, socorrió a la adolescente, provocando la huida del agresor. A raíz del forcejeo, la víctima sufrió lesiones físicas, incluyendo un hematoma en el ojo y contusiones en el cuello.

La sentencia y los argumentos del juez

El juez Marcelo Fleitas fundamentó su decisión en “las circunstancias y el daño ocasionado a la víctima, la violencia ejercida por un adulto contra una menor en situación de vulnerabilidad y los antecedentes penales del condenado, ya que posee otra condena por abuso sexual”.

La Justicia mantuvo la prisión preventiva y ordenó el traslado del condenado a la Unidad Penal N° 11 de Paso de los Libres, al considerar que “el peligro de fuga es sumamente amplio”.

El pedido de la Fiscalía y la Asesoría de Menores

Durante el juicio, la fiscal Daniela Di Tomaso solicitó una pena de 10 años de prisión y la declaración de reincidencia para Lezcano. La funcionaria destacó que el ataque fue sorpresivo y que el acusado aprovechó el hecho de que la adolescente se encontraba sola en la calle en un día de siesta.

La fiscal subrayó la “peligrosidad extrema” de Lezcano debido a sus antecedentes y el intento de simular una incapacidad mental para eludir su responsabilidad.

La Asesora de Menores, Fiorella Cusinato, acompañó el pedido de la Fiscalía, considerando que el perjuicio físico y psicológico en la víctima estaba acreditado. Por su parte, la defensa de Lezcano había calificado la pena solicitada como “excesiva” y pidió la prisión domiciliaria, alegando cuestiones de salud mental.