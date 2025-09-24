Un hombre murió apuñalado tras una pelea con su hermano en el barrio Mil Viviendas de Corrientes

La Policía de Corrientes inició una investigación para esclarecer la muerte de un hombre en el barrio Mil Viviendas. La víctima, de 35 años, falleció tras protagonizar un violento altercado con su propio hermano.

Choque en el Puente General Belgrano: la defensa del camionero aseguró que no hubo consumo de drogas

La riña y el fatal desenlace

El hecho se registró cerca de las 5:00 de la mañana de este miércoles, en la intersección de avenida Paysandú y calle Calingasta. Según la información preliminar obtenida por los agentes de la Comisaría Séptima Urbana, la víctima sufrió heridas de arma blanca que le causaron la muerte.

El cuerpo fue encontrado luego de un presunto altercado con su hermano, quien sería el principal sospechoso del crimen. La Policía trabaja en colaboración con la unidad fiscal de turno para reconstruir los hechos y determinar las circunstancias exactas en que se produjo la tragedia.

El principal sospechoso es su hermano

La primera hipótesis que manejan los investigadores es que la muerte del hombre de 35 años se produjo en el contexto de una riña entre hermanos. El presunto agresor, un hombre mayor de edad, se encuentra bajo investigación.

Operativo en Corrientes: vuelca una camioneta con 21.500 atados de cigarrillos de contrabando

La Comisaría Séptima Urbana y la Justicia continúan con las diligencias de rigor para obtener más detalles del caso.

La Policía continúa con las diligencias

El trágico suceso ha conmocionado al barrio Mil Viviendas. La investigación se encuentra en una etapa inicial, y se espera que en las próximas horas se obtengan más datos que permitan esclarecer el motivo del altercado y confirmar la identidad del agresor.