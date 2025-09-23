Operativo en Corrientes: vuelca una camioneta con 21.500 atados de cigarrillos de contrabando

Un control de rutina de la Gendarmería Nacional en la provincia de Corrientes terminó con un espectacular operativo y el secuestro de un gran cargamento de cigarrillos de contrabando. Los gendarmes hallaron una camioneta volcada, sin ocupantes, que transportaba un total de 21.500 atados de cigarrillos en infracción a la Ley 22.415, el Código Aduanero.

La persecución que terminó con un vuelco

El incidente se inició cuando efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 57 “Santo Tomé” realizaban un control sobre la Ruta Provincial N° 40, a la altura del establecimiento forestal “Estancia Iberá”. Una camioneta tipo pick-up se aproximó, pero al notar la presencia de los uniformados, giró en “U” y se dio a la fuga a gran velocidad.

De inmediato, la fuerza de seguridad inició un seguimiento controlado y un operativo cerrojo en la zona. La persecución no duró mucho, ya que el vehículo fue hallado minutos después volcado en una alcantarilla de un camino de tierra.

El siniestro se habría producido debido a la alta velocidad del rodado en las adversas condiciones del camino, provocado por la lluvia. Al llegar, los gendarmes constataron que no había ocupantes.

El millonario cargamento de cigarrillos

Tras realizar rastrillajes en el lugar sin éxito, los funcionarios procedieron a inspeccionar el vehículo y hallaron 43 cajas de cigarrillos de origen extranjero. Con la autorización del Juzgado y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, se procedió al traslado del vehículo y de la mercadería al asiento de la Unidad para un control más minucioso.

Allí, con la presencia de testigos, se contabilizó la carga, arrojando un total de 21.500 atados de cigarrillos sin el aval aduanero correspondiente. La mercadería fue puesta a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) delegación de Pasos de Libres.