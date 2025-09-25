Horror en Castelli: una niña de 11 años dio a luz y sus padres fueron detenidos por encubrimiento

La Fiscalía investiga un estremecedor caso de abuso sexual infantil ocurrido en el barrio 17 de Octubre. La víctima ingresó al hospital con graves lesiones y restos compatibles con un aborto. Horas después, su madre se presentó con un bebé que sería hijo de la menor.

Un caso que causa conmoción en Juan José Castelli salió a la luz esta semana: una niña de 11 años dio a luz en el marco de una investigación por abuso sexual agravado. La situación fue descubierta el 24 de septiembre en el Hospital Bicentenario, donde la menor ingresó con un cuadro ginecológico grave que derivó en la apertura de una causa judicial.

Según el parte policial, el médico W.R.R. (49), que estaba de guardia, fue alertado cerca de las 6:00 de la mañana por una obstetra para atender a la menor, quien presentaba un sangrado ginecológico. Bajo sedación, el profesional constató desgarros genitales y restos ovulares compatibles con un aborto incompleto, además de signos evidentes de un posible abuso sexual.

Ante el hallazgo, intervino la Fiscalía de Investigación Penal N°2, a cargo del fiscal Gerónimo Agustín Roggero, junto con la Asesoría de Menores y el Juzgado de Familia N°2. Por orden judicial, se allanó el domicilio de la madre de la víctima, G.S. (37), donde se secuestraron prendas con manchas biológicas que serán sometidas a pericias.

Horas después, G.S. se presentó en el hospital con un bebé recién nacido, que según confirmaron los investigadores, es hijo de la niña víctima del abuso. La Fiscalía dispuso la detención de la madre y su pareja, E.S. (36), acusados de encubrimiento agravado, y ordenó la toma de sus declaraciones.

En tanto, se dispuso un operativo de protección integral: la menor permanece internada bajo custodia policial en el área de Obstetricia, mientras que el bebé fue trasladado a Neonatología para su resguardo.

La causa, caratulada como “supuesto abuso sexual”, sigue en plena investigación. Los fiscales no descartan nuevas imputaciones a medida que avancen las pericias y se recojan testimonios clave.