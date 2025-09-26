Triple femicidio: la Interpol lanzó orden de captura contra un socio de Pequeño J

La Justicia expidió este viernes la orden de captura internacional de a Matías Agustín Ozorio, un joven argentino de 28 años, acusado de haber participado del triple femicidio Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

La Interpol que lanzó una alerta roja de captura a raíz del pedido del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial La Matanza que se encuentra investigando el caso de las tres jovenes que fueron torturadas y asesinadas brutalmente el sábado por una presunta red narco.

El pedido de captura indica que a Ozorio se le atribuye haber participado junto con Julio Valverde, quien se hace llamar Pequeño J o Montana, Maximiliano Parra, Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste Magalí González Guerrero, de los asesinatos.

De acuerdo a la Justicia, los involucrados habrían actuado "con división de roles, y con claras intenciones de causales la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blanca" hasta causarles la muerte, " aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al

causar padecimientos innecesarios".

Además, la notificación sostiene que los hombres habrían aprovechado "su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres".

Noticia en desarrollo