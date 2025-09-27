Este es 'Pequeño J', el narco que habría ordenado las torturas y el terrible triple crimen de Florencio Varela

Los investigadores policiales dejaron trascender esta madrugada la identidad del joven y temible narco 'Pequeño J', al que buscan en todo el país porque consideran autor intelectual del atroz triple asesinato de Florencio Varela. Se llama Tony Janzen Valverde Victoriano, tiene apenas 20 años, y es de nacionalidad peruana, para la policía habría ordenado a sus secuaces en Varela que torturaran, ejecutaran y luego descuartizaran a Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), en uno de los episodios de sangre más espeluznantes que recuerde la historia policial argentina.

Agentes de la Policía Bonaerense habían llegado al barrio de Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires, en busca de Pequeño J, pero ya había escapado. Mientras se avanza en seguirle el rastro, este viernes se difundió además el aviso de Interpol de búsqueda de Matías Agustín Ozorio, quien sería la mano derecha de “Pequeño Jota”, también se cree estrechamente vinculado a los asesinatos.

Según el fiscal Adrián Arribas, ahora a cargo de la causa dle triple crimen, Ozorio sería coautor del triple crimen bajo la calificación de “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí”.

Interpol señaló que “se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes”.

Matías Agustín Ozorio, también buscado por el triple crimen de Florencio Varela.

Otra captura importante en la causa

El que fue detenido este viernes en la ciudad boliviana de Villazón fue el peruano Lázaro Víctor Sotacuro, al que se sindica como quien habría facilitado o hasta conducido la camioneta blanca Tracker que pasó a buscar a los tres infortunadas chicas en La Matanza, presuntamente para dirigirse a una fiesta, cuando en realidad todo era un macabro plan para asesinarlas. "El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara y lo trasladaron a la DFI de Policía Federal en La Quiaca", dijo la ministra Bullrich.

El peruano Lázaro Sotacuro fue detenido en Bolivia, y ya lo enviaron a la sede de PFA en La Quiaca. (FOTO MSPBA)

Qeda ver ahora si, difundida en todo el país la foto de 'Pequeño J', se puede avanzar en descubrir su paradero. Se cree, como circunstancia obvia, que podría haber estar intentando salir del país, incluso tal vez ya podría haberlo logrado, mucha de la droga que llega al país se trae desde Bolivia, allá había escapado Lázaro Sotacuro y tal vez también podría ser el destino que intente Valverde Victoriano, pero de manera concreta al menos hasta este sábado a la madrugada no había datos concretos sobre el paradero de quien sería el narco que ordenó las brutales ejecuciones de las tres chicas en la casa de Florencio Varela.

HB