El impresionante operativo de la Policía Bonaerense para dar con el paradero del “Pequeño J”, que sigue prófugo

Con un llamativo y peliculesco despliegue, la Policía Bonaerense irrumpió en la villa 21-24 de Barracas en busca de “Pequeño J.”, alias de Julio, un ciudadano peruano de 23 años acusado de ordenar el brutal triple femicidio de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. “Al piso, al piso”, gritaron los efectivos de los grupos Halcón y Jaguar cuando entraron en la vivienda utilizada como base por la banda. Sin embargo, el narco ya había huido junto a sus cómplices.

La casa allanada, de tres plantas, mostraba señales de una fuga apresurada: comida preparada, plata abandonada y documentos que evidenciaban que la retirada había ocurrido apenas horas antes. En paralelo, ocho sospechosos fueron detenidos en procedimientos simultáneos, aunque ninguno quedó formalmente imputado por el triple femicidio.

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, quedó a cargo de la investigación, tras recibir la causa de su colega Gastón Duplaá. Antes de apartarse, Duplaá agravó la calificación legal de la causa: de una inicial averiguación de paradero a homicidio calificado y femicidio, por considerar que las pruebas confirmaban que Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas en un contexto de violencia de género.

El caso sacudió a la opinión pública luego de que trascendiera que “Pequeño J.” habría transmitido en vivo la tortura de las víctimas como una demostración de poder hacia su propia organización. “Es un desquiciado que quiso disciplinar a sus lugartenientes mostrando de lo que era capaz”, sostuvo el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Según la pesquisa, entre 40 y 45 personas habrían visto la transmisión.

Las víctimas habían sido vistas por última vez el viernes a la noche, cuando fueron captadas por cámaras de seguridad al subir a una camioneta blanca. El vehículo apareció incendiado horas después. De acuerdo a las pericias, el pozo donde las enterraron había sido cavado con antelación, lo que refuerza la hipótesis de un plan premeditado.

Mientras continúa la búsqueda del prófugo, la investigación apunta a reconstruir la red criminal que operaba bajo su mando y que, según fuentes judiciales, se mantenía fuera de los radares policiales hasta este crimen. “Buscaban que quedaran desaparecidas y que el triple crimen quedara impune”, advirtió Alonso.

