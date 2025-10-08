Atentado a Cristina Kirchner: difunden las condenas a Sabag Montiel y Brenda Uliarte

El veredicto del juicio contra Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo por el intento de homicidio a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner será dado a conocer hoy por el Tribunal Oral Federal N°6.

Este miércoles se llevará a cabo la última audiencia del proceso oral y público que se le sigue a los tres implicados en el ataque que ocurrió el 1° de septiembre de 2022 y, previo a conocerse las sentencias, los acusados tendrán la oportunidad de brindar sus últimas palabras.

El jefe de "Los Copitos" negó haber conocido el plan contra Cristina Kirchner: “No sabía que la querían matar”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En tanto, posteriormente la jueza Sabrina Namer, titular del citado Tribunal llamaría a un cuarto intermedio y la lectura del veredicto sería cerca del mediodía.

El 1° de septiembre de 2022 Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta, mientras que Uliarte, su ex pareja, se encontraba en la misma zona.

Sabag Montiel enfrenta un pedido de pena de 15 años de prisión por ser considerado auto material del ataque, mientras que para Uliarte, la fiscalía reclamo 14 años y Carrizo podría ser absuelto debido a que la acusación en su contra fue retirada por la querella y la fiscalía.

El juicio se inició el 26 de junio de 2024, se llevaron a cabo 44 audiencias donde declararon más de 140 testigos, entre ellos Cristina Kirchner, querellante en la causa.