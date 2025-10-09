Entusiasmado por el desafío que le había propuesto Diego Santilli cuando creyó que sería cabeza de lista de La Libertad Avanza, el primer candidato de Fuerza Patria Jorge Taiana invitó a debatir a Karen Reichardt, de cara a las legislativas del 26 de octubre. En un sarcástico tuit, se burló del vínculo del oficialismo con Estados Unidos.

“Karen, aunque no sé si debo llamarte Karen o por tu verdadero nombre: Karina Celia Vázquez, ahora que se confirmó que sos cabeza de lista te propongo debatir una serie de núcleos temáticos a desarrollar antes del 26 de octubre”, arrancó Taiana su mordaz publicación, en una revancha por la invitación (que se leyó como un intento de intimidación) de Santilli, quien lo había invitado “a debatir donde quiera, a la hora que quiera, como quiera”.

El primer eje de debate propuesto por Taiana es “sobre salud pública y políticas de salud y cuidado, ley de discapacidad y el rol del Estado a desarrollarse en el Hospital Garrahan”. “Otro debate en cualquier universidad pública con sede en la provincia de Buenos Aires, allí debatiremos sobre educación, ciencia y tecnología”, escribió.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Quién es Karen Reichardt, la exvedette que por ahora quedó primera en la lista de LLA

“Un tercer debate propongo que sea sobre obra e inversión pública para el desarrollo y que lo hagamos en los obradores abandonados de una de las tantas rutas nacionales. El siguiente que les propongo sería con sede en el Museo Malvinas; allí podríamos encarar un debate profundo sobre soberanía e injerencia extranjera en asuntos nacionales”, continuó.

“Por último, propongo un debate a desarrollarse con sede en una de las tantas industrias nacionales en crisis para debatir sobre trabajo argentino, consumo interno y microeconomía. Cada debate debe ser transmitido por los medios de comunicación y de cara a la sociedad”, definió Taiana, quien cerró su mensaje con escarnio: “¿Deben consultar al jefe de campaña para asistir? Consulten con Trump para ver si los autoriza a participar, jeje”, tuiteó.

Eduardo Valdés acusó a la Corte Suprema de cajonear el caso Fred Machado y denunció mal cumplimiento de funciones

Karen Reichardt todavía no contestó a su invitación. La exvedette fue nombrada como cabeza de la lista del oficialismo este miércoles, con el fallo del juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, quien rechazó el pedido de La Libertad Avanza de llevar al frente a Diego Santilli, tercero en la lista. Desde el Gobierno informaron que apelarán la medida.

Paralelamente, también se aguarda la resolución de la Junta Electoral sobre la reimpresión de boletas: fuentes cercanas a Diego Santilli creen que quedará José Luis Espert en el primer lugar de la boleta, Karen Reichardt segunda y Diego Santilli tercero. En el Gobierno también evalúan que la Junta Electoral fallará en contra.

Jorge Taiana respondió la invitación a debatir de Santilli: “No tengo problema”

“Lo convoco a Jorge Taiana a debatir. Donde quiera, a la hora que quiera, como quiera. Nosotros queremos un país en donde se pueda trabajar y vivir en paz. Una Argentina donde la seguridad sea una prioridad y un derecho”, lanzó este lunes Santilli en una entrevista radial y en sus redes sociales, cuando todavía era impulsado para encabezar la lista de LLA.

La respuesta de Taiana no tardó en llegar. “Cuando se confirme si realmente vas a ser el candidato que encabece la boleta no tengo problema en debatir, como vos decís, donde quieras y cuando quieras”, comenzó diciendo el candidato de Fuerza Patria.

A continuación, el exministro de Defensa del Frente de Todos le preguntó a Santilli de forma retórica: “¿Por qué no empezamos yendo juntos al Hospital Garrahan y comenzamos a debatir sobre la situación de la salud pública y el desfinanciamiento nacional? Ya que vos ya sos diputado nacional quizás puedas explicar en ese debate por qué apoyaste el veto a la ley de Emergencia Pediátrica”.

Mayra Mendoza y La Cámpora rechazaron el fallo contra los autores materiales del atentado a Cristina Kirchner

Kicillof y Taiana participan hoy de un plenario militante en La Matanza

Axel Kicillof visitará este jueves La Matanza, donde formará parte de un plenario de la militancia para delinear la organización de la campaña electoral de Fuerza Patria de cara a las elecciones del 26 de octubre. La actividad se llevará a cabo a puertas cerradas desde las 16 en el Polideportivo Presidente Perón, y se espera la presencia de los candidatos de la alianza peronista, entre ellos, Jorge Taiana.

En medio de un escenario político dominado por el escándalo narco que salpica al dirigente libertario José Luis Espert, el gobernador y el intendente local, Fernando Espinoza, estarán al frente de un encuentro con fiscales y militantes.

Previamente, el mandatario bonaerense dará continuidad a sus recorridas de gestión para fortalecer la campaña proselitista con un acto en Ensenada. En ese municipio de la Tercera Sección Electoral, Kicillof participará desde las 10 de la Apertura de la Jornada Provincial de Salud Mental, mientras que más tarde, desde las 13, arribará a Escobar para participar de la Fiesta de la Flor.

ML