Jorge Taiana respondió la invitación a debatir de Santilli recordándole que aún no es cabeza de lista

El candidato de La Libertad Avanza, Diego Santilli, desafió a un debate público a su oponente de Fuerza Patria, Jorge Taiana, quien le retrucó la propuesta y contestó que lo hará “cuando se confirme realmente” que va a encabezar la lista libertaria. El oficialismo corre a contrarreloj para instalar al nuevo candidato tras la renuncia de José Luis Espert por el escándalo que lo rodea por sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado.

En esa línea, el oficialismo apuesta a que Santilli asuma el primer lugar de la lista en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se presentan varios obstáculos: falta menos de un mes para las elecciones, la primera en el orden de sucesión es Karen Reichardt, quien ocupa el segundo lugar en la lista, y las boletas ya están impresas, por lo que la última decisión la tendrá la Justicia electoral.

“Lo convoco a Jorge Taiana a debatir. Donde quiera, a la hora que quiera, como quiera. Nosotros queremos un país en donde se pueda trabajar y vivir en paz. Una Argentina donde la seguridad sea una prioridad y un derecho”, lanzó este lunes Santilli en una entrevista radial y en sus redes sociales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La respuesta de Taiana no tardó en llegar. “Cuando se confirme si realmente vas a ser el candidato que encabece la boleta no tengo problema en debatir, como vos decís, donde quieras y cuando quieras”, comenzó diciendo el candidato de Fuerza Patria.

A continuación, el exministro de Defensa del Frente de Todos le preguntó a Santilli de forma retórica: “¿Por qué no empezamos yendo juntos al Hospital Garrahan y comenzamos a debatir sobre la situación de la salud pública y el desfinanciamiento nacional? Ya que vos ya sos diputado nacional quizás puedas explicar en ese debate por qué apoyaste el veto a la ley de Emergencia Pediátrica”.

Las reacciones de las distintas fuerzas al show musical de Milei: de "lisérgico" y "mamarracho" a "prócer"

La chicana no es casual: el hijo de Santilli y la periodista Nancy Pazos, hoy adulto, de niño sufrió una infección grave que, según relató la comunicadora, fue salvado por "especialistas del Garrahan y del Malbrán". Hace algunas semanas la expareja del legislador rompió en llanto y le reclamó su voto al aire: "No puedo creer que haya personas con tanta falta de memoria".

La pregunta de Taiana no fue respondida por Santilli, pero más tarde se sumó a la polémica el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, quien apuntó: “Tienen miedo a competir con el candidato que en el 2021 les ganó a todos unidos. ¿Se animará Taiana a debatir con Diego Santilli o se va a seguir escondiendo?”.

Javier Milei respaldó a Santilli en su show del Movistar Arena

Javier Milei abrazado con Diego Santilli en el acto en Villa Crespo

El oficialismo cuenta con poco tiempo para borrar del imaginario de Espert e instalar a Santilli como la nueva figura de la lista, las elecciones son el 26 de octubre próximo. Este lunes, el presidente Javier Milei se mostró abrazado a Santilli en el acto y recital que dio en Villa Crespo en un claro gesto de respaldo que, además, espera deje atrás las duras críticas que hizo sobre él.

En la campaña de 2023, Milei había llegado a afirmar: “Diego Santilli, el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos. El tipo que dice abiertamente que vive de 'su negocio' y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que diga que no es un corrupto. Es el que pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quiere vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”. Evidentemente, la crítica envejeció rápido.

LM/ML