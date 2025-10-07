El presidente Javier Milei protagonizó este lunes un show musical para presentar su nuevo libro “La construcción del milagro” en el Movistar Arena. Tras su intensa presentación, distintas fuerzas políticas opositoras reaccionaron y lo calificaron de “mamarracho”, mientras desde La Libertad Avanza lo definieron como “procér”.

Victoria Tolosa Paz, diputada nacional de Unión por la Patria, escribió desde su cuenta de X: “Creo que jamás pensé que iba a ver a un presidente haciendo este papelón en formato musical. El nivel de deterioro de la investidura es surreal. Pero lo más triste es que hace este acto lisérgico mientras se lleva puesta la institucionalidad y con ellos a millones de argentinos que sufren sus políticas”.

“Si piensa que con esto no tendrá que rendir cuentas de sus vínculos con el narcotráfico, con las coimas de la Andis que involucran a su hermana se equivoca. Espero de corazón que el 26 haya un mensaje claro del pueblo, como fue en Buenos Aires el último 7 de septiembre”, completó Tolosa Paz.

Por su parte, Juan Grabois, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, reforzó su postura contra Milei y compartió un mensaje en sus redes sociales: “No nos merecemos a este garca y su jauría de lúmpenes”.

Asimismo, Leandro Santoro, diputado nacional por la misma fuerza política, sostuvo que “esta gente está enferma”, en referencia al show del presidente, un día después de la renuncia de Espert como candidato del oficialismo.

El jefe del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, afirmó que Milei está “más errado que nunca” y señaló: “Los que se sorprenden, se indignan y enojan, el miércoles tienen que estar dando quorum para seguir poniéndole límites a este Gobierno. Cuanto más muros construya el presidente, más puentes debemos construir los que queremos otra Argentina”.

El diputado y candidato a renovar su banca por Fuerza Patria, Itai Hagman, durante su charla con Bravo TV, argumentó: “El presidente puede hacer esto porque, en algún punto, ya no gobierna. Si vos fueras un empresario importante o un jugador del mercado, ¿a qué le vas a dar más importancia hoy: a lo que va a decir Milei cuando termine de cantar o a lo que Scott Bessent tuiteó desde la Casa Blanca?".

El gobernador Axel Kicillof también reaccionó en vivo mientras daba una entrevista a C5N y remarcó que Milei “está fuera de la realidad". Y sentenció: “Cuando era candidato podía hacer esas cosas, pero ahora me parece gravísimo porque tiene que dar respuestas a lo que está pasando”.

"Increíble. Fin. ¿Quién paga este mamarracho?", tuiteó Malena Galmarini, senadora provincial electa. "Por más karaoke que hagan, nadie olvida la estafa Libra, el 3%, el narco financista, la relación con Cositorto, que no sabemos quién pagó y lo visitó en el hotel mientras construía el canil para el perro muerto. Y menos la represión a jubilados, la destrucción del sistema universitario y tecnocientífico, los mega tarifazos, que los salarios se desplomaron, el desempleo, la recesión, las 'retenciones cero', el fentanilo, los contratos truchos de Pettovello mientras se pudrían los alimentos. ¿Cárcel o bala? El que las hace, ¿las paga?", completó después.

En tanto, el diputado Ricardo López Murphy, que en el último tiempo fue crítico del Gobierno, expresó: “Vuelva al planeta Tierra, Presidente. La patria lo precisa acá. Las imágenes dan una mezcla de vergüenza ajena, bronca y dolor. Ojalá recapaciten y se dejen de joder”.

Desde el Frente de Izquierda, la legisladora electa por la Ciudad, Vanina Biasi indicó: “Patéticos. Pero, por sobre todo, se nos están cagando de risa en la cara. Fuerte”.

“Narnia: el narco, el timbero y la corrupta”, escribió en la misma línea Esteban Paulón y compartió un póster en referencia a la película homónima con la imagen del Presidente.

De igual manera, Facundo Manes compartió un video de Milei cantando en su cuenta de X y, con el emoji de tachuela roja que indica locación, acusó al presidente de estar en "Narnia".

Más moderado, Juan Manuel López (Coalición Cívica) opinó: “Presidente, nadie le pide que sea solemne ni que deje de divertirse, movilizar o conectar con sus seguidores. Pero para que el esfuerzo valga la pena debe conectar con la realidad, no negarla, ni enojarse y mucho menos fugar”.

En el otro extremo, los sectores afines al Gobierno bancaron el musical. El primero en exponer sus pensamientos fue el diputado Santiago Santuario, quien definió a Milei como “el mejor presidente de la historia” y citó: “Porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo”.

Por último, el influencer político libertario Daniel Parisini (Gordo Dan) catalogó al jefe de Estado como “prócer” en un mensaje de X, acompañado de una foto de Milei de cara al público que asistió al Movistar Arena.

