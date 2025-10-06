El presidente Javier Milei protagonizó este lunes un recital en el que cantó acompañado por el diputado que podría reemplazar a José Luis Espert en la Comisión de Presupuesto, Alberto Benegas Lynch, y por la diputada Lilia Lemoine, uno tocó la batería y la otra hizo los coros. El espectáculo, además, reprodujo un duro mensaje contra los medios de comunicación.

A través de un corto realizado con inteligencia artificial y transmitido en el espectáculo del microestadio del barrio porteño de Villa Crespo, el Gobierno reinterpretó una escena de Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi (2017). El video metaforiza el discurso oficial sobre las supuestas “operetas” y “ataques” de la prensa y la oposición contra el presidente.

En la imagen, se ve a una representación de Milei vestido de jedi (Luke Skywalker) que sale de entre las llamas y se para frente a lo que serían las máquinas de guerra del lado oscuro de la Fuerza (las AT-AT Transporte Acorazado Todo Terreno), que llevan el sello de PERFIL, Clarín, La Nación, C5N y los streaming Carnaval y Gelatina. Encima de esos aparatos, además se observa una nave que lleva la insignia de Fuerza Patria y que es dirigida por Cristina Fernández de Kirchner (Kylo Ren) y Axel Kicillof (General Hux)

Tras un breve momento de tensión, los AT-AT comienzan a disparar contra el personaje que encarna Milei. La orden de fuego llega desde la nave que conduce la lideresa del lado oscuro de la Fuerza, Fernández de Kichner. “¡Más opereta!”, “¡más piedras!”, ordena el personaje de la expresidenta desde el comando enemigo. En medio de las balas se lo ve al jedi resistir la embestida.

La animación, de alguna forma, busca responder a la crisis que atraviesa el Gobierno luego de que se conociera a través de investigaciones periodísticas la vinculación de Espert con el presunto narcotraficante Fred Machado, investigado por la Justicia de Estados Unidos, además de los presumibles hechos de corrupción con los medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad o el caso $Libra. Sin asumir su parte, el oficialismo intenta endilgarle al kirchnerismo el “ataque”.

