Del abrazo con Santilli a la "banda presidencial": el show de Milei en fotos

En un intento de desviar la opinión pública de los escándalos que sacuden al Gobierno, el presidente Javier Milei dio un recital en el microestadio Movistar Arena este lunes para la militancia libertaria, acompañado por los diputados Alberto Benegas Lynch en la batería y Lilia Lemoine en coros. En las afueras del evento un fuerte operativo de seguridad custodió a los simpatizantes y a la comitiva presidencial luego de ser recibidos por protestas opositoras.

Javier Milei canta en el Movistar Arena

"Dame fuego", de Sandro, fue parte del repertorio

A 20 días de las elecciones, Milei decidió dar un recital de rock

El recital, que fue anunciado como la presentación del nuevo libro de Milei "La construcción del milagro", comenzó como los actos de campaña de La Libertad Avanza del 2023 en la Ciudad de Buenos Aiers: el presidente ingresó atravesando a la multitud, mientras en el escenario se reproducían videos de edificios derrumbándose, con el tema Panic Show de La Renga a todo volumen como música de fondo.

Milei también cantó canciones de Gilda, Nino Bravo, Charly García, La Mississippi y Ratones Paranoicos

La banda presidencial

La banda de Javier Milei integrada por Alberto Bengas Lynch y Lilia Lemoine

Javier Milei canta en el Movistar Arena.

Milei y su banda presidencial interpretaron Demoliendo Hoteles de Charly García. Detrás de una batería con parche en el bombo con la cara del fallecido Charlie Watts, Benegas Lynch es uno de los diputados que podría suceder a José Luis Espert en la Comisión de Presupuesto tras su renuncia por las denuncias que lo vinculan al presunto narco Fred Machado.

El show, sin ser acto oficial, fue transmitido por la TV Pública

Javier Milei canta en el microestadio en Villa Crespo

No es la primera vez que Milei decide brindar un recital que lo tiene a él como protagonista

Show de Milei en el Movistar Arena

Las imágenes de fondo fueron desde material de presidencia, a imágenes del Muro de Berlín y Alberto Nisman

Javier Milei en la voz, Alberto Benegas Lynch en la batería

El discurso oficial a través de Star Wars: Milei, el jedi, la prensa como máquinas de guerra, y Cristina Kirchner, lideresa de la oscuridad

Milei, al peronismo: “Pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla, y mucho menos la guerra”

Milei trató a los peronistas de “kukas tira piedras”

"Cristina tobillera", coreó Milei junto a su militancia

A pesar de que Milei y los militantes arengaron en nombre de la libertad, sorprendió un video realizado con inteligencia artificial en el que se vio a una representación del presidente siendo atacado por los medios de comunicación, entre ellos, a PERFIL, Clarín, La Nación y C5N, y los streaming Carnaval y Gelatina. En la animación, que emuló una escena de Star Wars, también apareció una representación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (como Kylo Ren) ordenando "¡Más operación!" y de Axel Kicillof.

Javier Milei abrazado a Diego Santilli frente a Mariano Cúneo Libarona y Karina Milei

El saludo a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich

Javier Milei ingresa al acto atravesando la multitud como en el acto de campaña 2023

“C5N va a decir que son todos extras”, dijo Milei frente a su Movistar Arena casi lleno

La previa del acto de Javier Milei en el Movistar Arena

En la previa del acto se registraron incidentes entre los militantes de La Libertad Avanza y los manifestantes en contra del Gobierno. Gendarmería y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desplegaron un operativo de seguridad en las afueras del microestadio para evitar mayores enfrentamientos luego de que el Presidente tuviera que suspender el acto en Santa Fe este fin de semana debido al rechazo social y las protestas.

Gendarmería custodia a los militantes libertarios en el ingreso al recital

Manifestaciones en contra de Javier Milei en frente del Movistar Arena

La Policía de la Ciudad rodea a los manifestantes contra Milei

El operativo de seguridad y los manifestantes frente al Movistar Arena

La policía se llevó detenidos

Fotos: Pablo Cuarterolo y Prensa LLA

