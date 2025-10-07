Del abrazo con Santilli a la "banda presidencial": el show de Milei en fotos

En un intento de desviar la opinión pública de los escándalos que sacuden al Gobierno, el presidente Javier Milei dio un recital en el microestadio Movistar Arena este lunes para la militancia libertaria, acompañado por los diputados Alberto Benegas Lynch en la batería y Lilia Lemoine en coros. En las afueras del evento un fuerte operativo de seguridad custodió a los simpatizantes y a la comitiva presidencial luego de ser recibidos por protestas opositoras.
El recital, que fue anunciado como la presentación del nuevo libro de Milei "La construcción del milagro", comenzó como los actos de campaña de La Libertad Avanza del 2023 en la Ciudad de Buenos Aiers: el presidente ingresó atravesando a la multitud, mientras en el escenario se reproducían videos de edificios derrumbándose, con el tema Panic Show de La Renga a todo volumen como música de fondo.
Milei y su banda presidencial interpretaron Demoliendo Hoteles de Charly García. Detrás de una batería con parche en el bombo con la cara del fallecido Charlie Watts, Benegas Lynch es uno de los diputados que podría suceder a José Luis Espert en la Comisión de Presupuesto tras su renuncia por las denuncias que lo vinculan al presunto narco Fred Machado.
El discurso oficial a través de Star Wars: Milei, el jedi, la prensa como máquinas de guerra, y Cristina Kirchner, lideresa de la oscuridad
A pesar de que Milei y los militantes arengaron en nombre de la libertad, sorprendió un video realizado con inteligencia artificial en el que se vio a una representación del presidente siendo atacado por los medios de comunicación, entre ellos, a PERFIL, Clarín, La Nación y C5N, y los streaming Carnaval y Gelatina. En la animación, que emuló una escena de Star Wars, también apareció una representación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (como Kylo Ren) ordenando "¡Más operación!" y de Axel Kicillof.
La previa del acto de Javier Milei en el Movistar Arena
En la previa del acto se registraron incidentes entre los militantes de La Libertad Avanza y los manifestantes en contra del Gobierno. Gendarmería y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desplegaron un operativo de seguridad en las afueras del microestadio para evitar mayores enfrentamientos luego de que el Presidente tuviera que suspender el acto en Santa Fe este fin de semana debido al rechazo social y las protestas.
Fotos: Pablo Cuarterolo y Prensa LLA
LM/ML