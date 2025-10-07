martes 07 de octubre de 2025
Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
Del abrazo con Santilli a la "banda presidencial": el show de Milei en fotos

El acto estuvo custodiado por un fuerte operativo de seguridad debido a las protestas que, en la previa, se registraron incidentes entre los manifestantes y militantes libertarios.

En un intento de desviar la opinión pública de los escándalos que sacuden al Gobierno, el presidente Javier Milei dio un recital en el microestadio Movistar Arena este lunes para la militancia libertaria, acompañado por los diputados Alberto Benegas Lynch en la batería y Lilia Lemoine en coros. En las afueras del evento un fuerte operativo de seguridad custodió a los simpatizantes y a la comitiva presidencial luego de ser recibidos por protestas opositoras.

Javier Milei movistar arena 20251006
Javier Milei canta en el Movistar Arena

Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
"Dame fuego", de Sandro, fue parte del repertorio
Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
A 20 días de las elecciones, Milei decidió dar un recital de rock

El recital, que fue anunciado como la presentación del nuevo libro de Milei "La construcción del milagro", comenzó como los actos de campaña de La Libertad Avanza del 2023 en la Ciudad de Buenos Aiers: el presidente ingresó atravesando a la multitud, mientras en el escenario se reproducían videos de edificios derrumbándose, con el tema Panic Show de La Renga a todo volumen como música de fondo.

Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
Milei también cantó canciones de Gilda, Nino Bravo, Charly García, La Mississippi y Ratones Paranoicos
Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
La banda presidencial

Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
La banda presidencial
Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
La banda de Javier Milei integrada por Alberto Bengas Lynch y Lilia Lemoine
Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
Javier Milei canta en el Movistar Arena.

Milei y su banda presidencial interpretaron Demoliendo Hoteles de Charly García. Detrás de una batería con parche en el bombo con la cara del fallecido Charlie Watts, Benegas Lynch es uno de los diputados que podría suceder a José Luis Espert en la Comisión de Presupuesto tras su renuncia por las denuncias que lo vinculan al presunto narco Fred Machado.

Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
El show, sin ser acto oficial, fue transmitido por la TV Pública
Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
Javier Milei canta en el microestadio en Villa Crespo

Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
No es la primera vez que Milei decide brindar un recital que lo tiene a él como protagonista

Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
Show de Milei en el Movistar Arena

Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
Las imágenes de fondo fueron desde material de presidencia, a imágenes del Muro de Berlín y Alberto Nisman
Javier Milei movistar arena 20251006
Javier Milei en la voz, Alberto Benegas Lynch en la batería

El discurso oficial a través de Star Wars: Milei, el jedi, la prensa como máquinas de guerra, y Cristina Kirchner, lideresa de la oscuridad

Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
Milei, al peronismo: “Pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla, y mucho menos la guerra”

Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
Milei trató a los peronistas de “kukas tira piedras”
Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
"Cristina tobillera", coreó Milei junto a su militancia

A pesar de que Milei y los militantes arengaron en nombre de la libertad, sorprendió un video realizado con inteligencia artificial en el que se vio a una representación del presidente siendo atacado por los medios de comunicación, entre ellos, a PERFIL, Clarín, La Nación y C5N, y los streaming Carnaval y Gelatina. En la animación, que emuló una escena de Star Wars, también apareció una representación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (como Kylo Ren) ordenando "¡Más operación!" y de Axel Kicillof.

Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
Javier Milei abrazado a Diego Santilli frente a Mariano Cúneo Libarona y Karina Milei

Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
El saludo a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich
Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
Javier Milei ingresa al acto atravesando la multitud como en el acto de campaña 2023
Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
Javier Milei ingresa al acto atravesando la multitud
Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
Javier Milei ingresa al acto atravesando la multitud

Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
Javier Milei ingresa al acto atravesando la multitud
Javier Milei en el Movistar Arena 20251006
C5N va a decir que son todos extras”, dijo Milei frente a su Movistar Arena casi lleno

La previa del acto de Javier Milei en el Movistar Arena

En la previa del acto se registraron incidentes entre los militantes de La Libertad Avanza y los manifestantes en contra del Gobierno. Gendarmería y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desplegaron un operativo de seguridad en las afueras del microestadio para evitar mayores enfrentamientos luego de que el Presidente tuviera que suspender el acto en Santa Fe este fin de semana debido al rechazo social y las protestas.

Acto de Milei en el Movistar Arena previa 20251006
Gendarmería custodia a los militantes libertarios en el ingreso al recital
Acto de Milei en el Movistar Arena previa 20251006
Manifestaciones en contra de Javier Milei en frente del Movistar Arena
Acto de Milei en el Movistar Arena previa 20251006
La Policía de la Ciudad rodea a los manifestantes contra Milei
Acto de Milei en el Movistar Arena previa 20251006
El operativo de seguridad y los manifestantes frente al Movistar Arena
Acto de Milei en el Movistar Arena previa 20251006
La policía se llevó detenidos

Acto de Milei en el Movistar Arena previa 20251006
La policía se llevó detenidos
Acto de Milei en el Movistar Arena previa 20251006
La policía se llevó detenidos
Acto de Milei en el Movistar Arena previa 20251006
La policía se llevó detenidos

Fotos: Pablo Cuarterolo y Prensa LLA
