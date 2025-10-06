Carlos Fara: "Nada de lo que el presidente hace ayuda a que la gente lo disculpe"

En diálogo con Canal E, el analista político Carlos Fara advirtió que el gobierno ya pagó el costo político por la crisis que rodea a Espert y cuestionó duramente la falta de previsión y la “imprudencia” del presidente.

Una salida tardía y costosa

“Primero creo que son todos elementos negativos para el gobierno”, afirmó Fara, al referirse a la salida de Espert tanto de la lista de candidatos como de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Para el analista, el gobierno ya pagó el precio político, incluso antes de concretarse formalmente la baja.

“La renuncia es mejor en términos políticos, pero el desgaste ya lo tuvo”, sostuvo Fara, quien también criticó el mal manejo de los tiempos por parte del oficialismo. “El problema de llegar tarde es la cantidad de errores políticos que se cometen hasta que se toma la decisión”, dijo.

El caso Espert, que incluyó acusaciones de vínculos con el narcotráfico, deja una marca nacional que, según Fara, no se limita a la provincia de Buenos Aires. “Obviamente esto afecta a la marca a nivel nacional”, explicó.

Comparando con otras situaciones, el analista fue claro: “La situación es claramente distinta a lo de Niembro”, dijo, y agregó: “Una cosa es una incompatibilidad; otra es una acusación de narcotráfico, que espanta a la opinión pública”.

Falta de previsión y señales desconectadas

Fara apuntó también a una serie de errores no forzados en la gestión de la crisis. “Nadie se encargó de investigar a Espert antes de incluirlo en la lista”, señaló. Este tipo de negligencias, sumadas a declaraciones contradictorias, refuerzan —según él— la percepción de caos.

“El presidente, cuando entra en crisis, termina siendo muy imprudente con las declaraciones”, afirmó. En ese contexto, recordó las declaraciones oficiales sobre otros escándalos recientes como el caso Españolo o los comentarios sobre Cristina Kirchner, que solo empeoraron la situación: “Coronó la situación diciendo que él había mandado presa a Cristina, cuando en realidad fue la Justicia”, señaló con ironía.

Sobre la presentación del libro del presidente, que se realiza con banda musical y puesta en escena en el Movistar Arena, Fara fue contundente: “El presidente parece estar viviendo en otro planeta”. Y profundizó: “Esas cosas las podés hacer cuando hay boom de consumo; ahora es absolutamente imprudente”.

En ese sentido, sentenció: “Nada de lo que el presidente está haciendo en las últimas horas contribuye a que la gente lo disculpe por el tema”.

