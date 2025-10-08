Mayra Mendoza y La Cámpora rechazaron el fallo contra los autores materiales del atentado a Cristina Kirchner

Tras conocerse el fallo de la causa por intento de magnicidio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y otros referentes de La Cámpora cuestionaron las penas contra los implicados y que no se haya profundizado la investigación sobre los presuntos autores intelectuales del atentado ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 dio a conocer el fallo del juicio en el que se investigó el intento de asesinato a Fernández de Kirchner, ocurrido en el barrio porteño de Recoleta cuando ella estaba saludando a sus simpatizantes en la puerta de su domicilio. Por esos hechos, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron condenados a 10 y 8 años de prisión, respectivamente, mientras que Nicolás Carrizo fue absuelto.

“¿Qué pasó con la pista de Gerardo Milman, el borrado de celulares en las oficinas de (Patricia) Bullrich, y el financiamiento de la empresa de Caputo? No sabemos, porque la Justicia no los quiere investigar”, escribió en un breve comunicado publicado en X la agrupación que dirige Máximo Kirchner.

Nicolás Carrizo, Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel.

“La bala que no salió y el fallo que sí salió son parte de un largo camino de violencia política y mediática con el (que) intentaron disciplinar a Cristina para que nadie más se anime a hacer política en defensa de los intereses del pueblo argentino”, continuó La Cámpora.

La intendenta de Quilmes fue otra de las que rechazó el fallo y apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su par en Economía, Luis Caputo, entre otros. “El pacto de injusticia garantizado por el Partido Judicial con esta banda de mafiosos Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Héctor Manetto, Grupo Clarín, Gerardo Milman, Luis Caputo y familia no puede quedar impune", escribió Mendoza en X.

“Como la mierda de José Luis Espert salió a la luz, también llegará el día que todos los argentinos conozcan lo que son estas lacras y el daño que le hacen al país”, agregó y concluyó con la pregunta “¿Quién mandó a matar a Cristina?”

Otras de las que expresó duras críticas hacia la sentencia del Tribunal de primera instancia fue la candidata a diputada de Fuerza Patria, Lucía Cámpora, quien es sobrina nieta del expresidente Héctor Cámpora. “10 años para Fernando Sabag Montiel y 8 para Brenda Uliarte por el intento de asesinato a Cristina. Son los que vimos por televisión el 1 de septiembre de 2022.¿Y la trama de instigadores? ¿Y el borrado de celulares en las oficinas de Bullrich? ¿Y las transferencias de Caputo a quienes llamaban a matar a Cristina? No sabemos. Porque la justicia mafiosa se niega a investigar quién mandó a matar a CFK. La misma justicia mafiosa que la proscribió”, reprochó en sus redes sociales.

La candidata, Lucía Cámpora.

Uno de los pedidos de la querella era que se investigara la vinculación entre el atentado y las trasferencias de la empresa Caputo Hermanos a la agrupación Revolución Federal, liderada por Jonathan Morel, que realizaba escraches contra el kirchnerismo y que había visitado días antes del 1ro de septiembre el departamento del piso de arriba del e Fernández de Kirchner. Sin embargo, esa hipótesis no prosperó en la causa.

Por otro lado, la querella, esta semana, apeló la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de “archivar parcialmente” la investigación sobre el diputado bullrichista Gerardo Milman que, dos días antes del atentado, fue escuchado por un testigo decir en un bar que “cuando la maten voy a estar camino a la costa”. Al mismo tiempo, una de sus secretarias, Ivana Bohdziewicz, afirmó que le obligaron a borrar el contenido de su celular.

El veredicto del Tribunal por el atentado a Cristina Kirchner

Los jueces intervinientes del juicio fueron Sabrina Namer, Ignacio Fornari y Adrián Grunberg. Si bien en el día de la fecha dieron a conocer el veredicto del fallo, los fundamentos recién se conocerán el 9 de diciembre.

El Tribunal rechazó la inimputabilidad de Sabag Montiel pedida por su defensa y la suspensión del proceso contra Uliarte por incapacidad sobreviniente. Al mismo tiempo los condenó a ambos, en tanto que al tercer procesado en la causa, Nicolás Carrizo, lo absolvió.

Cabe destacar que la pena final para Sabag Montiel fue de 14 años debido a que, a los 10 años recibidos por el intento de “homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego” y “en concurso ideal, con el delito de portación de un arma de guerra sin la debida autorización legal”, se le sumaron 4 años por otra causa paralela por distribución y tenencia de “material de explotación sexual de niños y niñas menores de 13 años”.

La querella de Fernández de Kirchner había solicitado condenar a Sabag Montiel y a Uliarte a 15 años de prisión, mientras que la fiscalía había pedido agravar la tentativa de homicidio por “violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de arma de fuego”.

