Encuesta: el 80% de los argentinos cree que el gobierno debería hacer más contra la deforestación

Una reciente encuesta realizada por Greenpeace reveló que la gran mayoría de los argentinos considera que la protección de los bosques es esencial para enfrentar el cambio climático.

El 86% de los encuestados afirmó que los bosques son fundamentales en la lucha contra esta crisis global, mientras que 8 de cada 10 argentinos creen que el gobierno debería hacer más para detener la deforestación.

La encuesta también reflejó que el 58% de los consultados cree que se debe fortalecer la aplicación de la ley y sancionar los delitos ambientales, como la deforestación ilegal, mientras que el 67% considera que las comunidades locales e indígenas deberían recibir apoyo financiero para proteger los bosques.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los resultados se dan en un contexto en el que Argentina figura entre los 15 países con mayor deforestación del mundo.

Según el monitoreo satelital de Greenpeace Argentina, durante 2024 se perdieron casi 150.000 hectáreas de bosques nativos en el norte del país, principalmente por desmontes en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. A esto se suman los incendios forestales en la Patagonia, que solo en los primeros meses de 2025 destruyeron unas 32.000 hectáreas de bosques.

“Es evidente la preocupación de los argentinos por la crisis climática y por frenar la destrucción de nuestros bosques. Estamos en vísperas de una cumbre de cambio climático COP30 que se realizará en la ciudad brasileña de Belén, en plena Amazonía, donde se espera que se avance con financiamiento para la protección de los bosques y con un plan concreto para cumplir con la meta de Deforestación Cero para el año 2030, un compromiso del que también es parte Argentina”, sostuvo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

La Patagonia en llamas: las fotos más impactantes de los incendios en Neuquén, Río Negro y Chubut

Respecto a las posibles soluciones, el 80% considera que los acuerdos globales pueden contribuir significativamente a proteger los bosques y frenar la deforestación. Greenpeace está convocando a la ciudadanía a reclamar que se considere como un delito penal a la destrucción de bosques. Participaron más de 270.000 personas en votaporlosbosques.org

EG/ff