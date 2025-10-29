Daniel Acuña: “Esperamos que los precios se mantengan estables”

En diálogo con Canal E, Daniel Acuña, gerente de supermercados mayoristas masivos, analizó el panorama de precios, el impacto del resultado electoral y las acciones que el sector impulsa para incentivar el consumo.

Precios estables y cautela en el mercado mayorista

“Teníamos proveedores que ya habían presentado listas con aumentos, pero esperaban el resultado de las elecciones para definir si aplicarlos o no”, señaló Acuña, al referirse a las tensiones previas a los comicios. Sin embargo, destacó que “con el resultado como salió, esperamos que no haya modificaciones en los precios y que todo continúe como estaba”.

El empresario explicó que algunos proveedores, especialmente del rubro limpieza y perfumería, evaluaban incrementos por la incidencia del dólar en los insumos importados. “Hay productos que se fabrican en Argentina, pero con muchos componentes importados, y eso genera incertidumbre cuando sube el dólar”, detalló.

Acuña indicó que, en varios casos, las empresas optaron por ofrecer descuentos por volumen en lugar de aumentar precios. “Los proveedores prefieren mantener precios estables y premiar el volumen de compra, algo fundamental para el canal mayorista”, aseguró.

En cuanto a los aumentos recientes, precisó: “Los productos que más subieron fueron los de limpieza, cuidado del hogar y cuidado personal, donde el contenido importado es alto”. También mencionó leves ajustes en combustibles, aunque con menor impacto.

Estrategias para sostener el consumo y recuperar rentabilidad

“El consumo sigue bajo, pero logramos un mes un poco mejor que el anterior y con algo de rentabilidad”, comentó Acuña, quien remarcó que tanto supermercados como proveedores buscan mantener precios sin tocar las listas para estimular las ventas.

De cara a fin de año, el gerente expresó moderado optimismo: “Estamos en una ‘U’ que se está haciendo bastante estirada, pero esperamos una recuperación paulatina del consumo”.

Entre las estrategias para reactivar la demanda, Acuña destacó la importancia de las promociones conjuntas y los eventos de descuento: “En noviembre tendremos el Black Week Nacional de CADAM, con rebajas de hasta un 40% en conjunto con los proveedores”. Este tipo de acciones, según explicó, “hacen que el mes termine mejor que el anterior y ayudan a fidelizar clientes”.

También recordó el éxito de promociones anteriores: “En septiembre tuvimos un Black propio que nos permitió aumentar las ventas medidas en unidades, y en mayo otra acción similar junto a CADAM que dio buenos resultados”.

El directivo enfatizó que el precio es hoy el factor más determinante para el consumidor: “Con poco dinero en el bolsillo, ofrecer descuentos agresivos del 30 o 40% es clave para que los clientes elijan al canal mayorista”.

Finalmente, concluyó: “Tanto proveedores como distribuidores estamos alineados en mantener la estabilidad y apostar al volumen antes que a los aumentos”.

