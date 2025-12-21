Los cuerpos de Vanesa Zanni, de 45 años, y de su hija Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, de 13, fueron encontrados en su vivienda del barrio San José, luego de varios días sin que se registraran movimientos en el domicilio según relataron vecinos de la zona. Al ingresar a la casa, los efectivos policiales las encontraron con múltiples heridas de arma blanca y, según las primeras pericias, indicaron que llevaban varios días fallecidas, sin signos de defensa.

A partir de ese momento, se desplegó un operativo de investigación que incluyó a distintas fuerzas de seguridad. Como resultado de ese trabajo, fueron detenidas dos personas: un hombre y una mujer, arrestados en La Pampa. Como parte del operativo, fuerzas policiales de San Luis, La Pampa, Mendoza y Córdoba participaron activamente, en un procedimiento interjurisdiccional que permitió localizarlos fuera de la provincia.

De esta manera, ambos serán trasladados a Villa Mercedes para quedar a disposición de la Justicia.

Los dos detenidos presentan retraso madurativo, estaban indocumentados y intentaban huir de la provincia​

Los cuerpos fueron descubiertos el sábado tras un alerta de una vecina al 911

La investigación apunta a una joven de 21 años que residía de manera ocasional en la vivienda de las víctimas y a su pareja, quienes serían los principales sospechosos. De acuerdo lo que se informó, los investigadores consideraron clave actuar con rapidez, ya que los sospechosos habrían tenido tiempo suficiente para intentar abandonar San Luis.

A través de un operativo, los detenidos fueron identificados como Dayana Macarena Peralta, de 21 años, y Axel Emiliano Crisito, de 25, y fueron interceptados por la Policía de La Pampa sobre la ruta nacional 188, entre Quetrequén y Maisonnave, cerca del límite con San Luis. Dichos sospechosos se encontraban indocumentados y, de acuerdo a la información oficial, intentaban huir de manera rápida y coordinada, y ambos presentan retraso madurativo.

De momento, la causa está a cargo de la fiscal Gisela Milstein, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 5, y se encuentra bajo secreto de sumario. Tras conocerse el crimen, el Ministerio de Educación de San Luis expresó su pesar a través de un mensaje en redes sociales, en el que lamentó la “irreparable pérdida” de la adolescente y acompañó a la familia.

Detuvieron a “El Tío”, acusado de planificar en el triple crimen de Florencio Varela

El triple crimen de Florencio Varela, ocurrido en septiembre, conmocionó a la región: tres jóvenes —Brenda Loreley del Castillo (19), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15)— fueron secuestradas en La Tablada, torturadas, asesinadas y enterradas en una casa de Villa Vatteone. A casi tres meses de los hechos, se concretó una nueva detención, que eleva a 12 el número de personas apresadas por su vinculación con el caso: el hombre detenido, de 42 años, sería un presunto miembro clave del grupo que planificó y ejecutó el triple asesinato.

Se trata de Jesús Mallón, alias “El Tío”, quien imputado por su presunta participación en el crimen y habría ocupado un rol jerárquico dentro de la banda responsable. A juicio de los fiscales, no solo integraba la organización, sino que participó activamente en la logística y en la toma de decisiones, lo que confirma que el brutal asesinato fue planeado.

Automáticamente, los investigadores pudieron establecer que Mallón se reunió en una parrilla de Avellaneda con cuatro hombres que ya habían sido detenidos el 18 de septiembre, reforzando la planificación del crimen.

El caso, ligado a narcotráfico y venganza por robo de drogas, fue transmitido en vivo en redes sociales

El arresto de “El Tío” se realizó en Berazategui, durante un operativo del Gabinete de Homicidios de los Departamentales de Investigaciones de La Matanza. Allí, las autoridades lograron dar con su ubicación gracias a un trabajo de seguimiento exhaustivo y al análisis de cámaras de seguridad, que permitió reconstruir sus movimientos previos al arresto.

Ahora, con esta nueva captura, la investigación continúa avanzando, y los fiscales destacan la importancia de este arresto para esclarecer los detalles del triple crimen y llevar a todos los responsables ante la Justicia.

