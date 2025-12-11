Córdoba: un operativo policial deja siete detenidos y drogas secuestradas

Una serie de allanamientos simultáneos sacudió distintos puntos de la ciudad de Córdoba en las últimas horas. La Dirección Coordinación de Brigadas Civiles lideró los operativos, con el objetivo de desarticular bandas vinculadas a robos calificados, hurtos, amenazas, asaltos a conductores de apps de viajes y hechos de violencia urbana.

El despliegue policial culminó con siete personas detenidas, todas sospechadas de participar en los delitos investigados. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron estupefacientes en pleno proceso de disecado, además de una gran cantidad de plantas de cannabis sativa y otros elementos que podrían estar relacionados con los hechos denunciados.

Según indicaron fuentes policiales, los allanamientos se realizaron en el marco de una investigación más amplia destinada a frenar la escalada de delitos y la violencia urbana en la ciudad. Los agentes irrumpieron en viviendas y galpones donde, además de la droga, hallaron objetos que podrían aportar pruebas clave para los procesos judiciales.

Las autoridades no descartan que en las próximas horas se produzcan más allanamientos y nuevas detenciones de personas vinculadas a la misma red delictiva. La investigación sigue abierta, mientras la policía continúa trabajando para identificar a todos los responsables de los delitos que pusieron en alerta a los vecinos.