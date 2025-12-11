Córdoba–Punta Cana: la ruta que sorprendió a Arajet y redefinió su estrategia en Argentina

Cuando Arajet anunció que comenzaría a operar la ruta directa Córdoba–Punta Cana, imaginaba buenos resultados basados en estudios de mercado que mostraban que muchos pasajeros del interior volaban desde Ezeiza. Pero lo que ocurrió superó cualquier previsión interna: antes de iniciar los vuelos, las ventas ya obligaban a incrementar la oferta. “Lanzamos tres frecuencias semanales y rápidamente tuvimos que ampliarlas a cinco, porque la demanda estaba pidiendo eso”, cuenta José Gregorio Cabrera, vicepresidente de Comunicación de la aerolínea.

El vuelo inaugural y del que participó Punto a Punto, se realizó el 2 de diciembre y salió completo. Lo mismo ocurre en los regresos: ocupaciones del 91–92%, incluso por encima del promedio general de la empresa en Argentina, que supera el 85% anual. En temporada alta, Arajet logra niveles del 92% al 95%.

Villa Carlos Paz: un concejal advierte por el "costo ciudad" y el freno a las inversiones en el principal destino turístico de Córdoba

¿Quiénes viajan desde Córdoba?

El perfil del pasajero cordobés es claro: familias de vacaciones, grupos jóvenes y personas que viajan por una semana al Caribe. El público business aparece en menor medida. “Somos un destino muy familiar y eso se ve en los vuelos desde Córdoba”, afirma Cabrera.

Este comportamiento también valida un dato clave del análisis previo: más del 30% de los argentinos que volaban con Arajet desde Buenos Aires venían originalmente del interior. Detectar ese flujo fue determinante para abrir Córdoba como segundo punto de embarque en el país.

Desalojo del Gran Hotel Viena: la Justicia falló a favor de la empresa propietaria

La respuesta del mercado no solo confirmó el diagnóstico: redefinió prioridades. La aerolínea ahora evalúa que Córdoba funcione como punto de distribución del norte argentino, considerando la buena performance y el alto interés de operadores turísticos locales.

Frecuencias y sostenibilidad Las cinco frecuencias semanales se mantendrán hasta fines de febrero, momento en el que la aerolínea revisará la continuidad del servicio ampliado según la demanda pos temporada alta del verano austral. El objetivo final, según Cabrera, sería llegar algún día a la frecuencia diaria. Buenos Aires ya logró ese nivel e incluso opera dos vuelos en ciertos días.

Córdoba, en el podio nacional: Según la UBA es la tercera mejor ciudad del país para vivir y desarrollarse

Tarifas y combinación de paquetes

Arajet sostiene una política comercial que se apoya en tarifas un 20% por debajo del promedio del mercado. Para Córdoba–Punta Cana, los valores promocionales comienzan alrededor de los US$ 700–750 en el paquete básico, con variaciones según fecha y ocupación.

Para el público cordobés, una ventaja adicional es la posibilidad de stopover o multidestino sin costo extra, salvo variación de tarifa por fecha. Esto permite combinar unos días de playa en Punta Cana y luego conectar a Estados Unidos o México.

Un aeropuerto que suma a la experiencia

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana es un elemento más del atractivo para quienes utilizan esta nueva ruta. Cabrera lo describe como “un aeropuerto que invita a disfrutar”: áreas abiertas, miradores para ver aterrizajes, lounges con piscina y procesos ágiles. La experiencia aeroportuaria se presenta como parte central del diferencial frente a rutas alternativas.

Córdoba redefine su mapa urbano: el Concejo debate 12 convenios y las reformas comenzarían en Güemes

Operación local y proyección

La operación Córdoba–Punta Cana involucra aproximadamente 50 puestos entre servicios directos e indirectos, incluyendo counter, mantenimiento y proveedores aeroportuarios. Arajet utiliza proveedores locales y trabaja con agentes de viaje y operadores turísticos tanto en Argentina como en República Dominicana, quienes han sido claves para impulsar las ventas.

En paralelo, la aerolínea evalúa abrir destinos adicionales en Argentina: Mendoza aparece como el candidato más avanzado para 2026, mientras que Rosario está en análisis preliminar.

El cuarteto ya es Patrimonio de la Humanidad: ¿qué cambia para el negoción cordobés?

Un vuelo que redefine la conectividad del interior

El vuelo directo Córdoba–Punta Cana se ha convertido en un caso de éxito en tiempo récord. No solo permitió descongestionar la dependencia de Buenos Aires como punto de salida, sino que abrió un nuevo canal de conectividad internacional para la región centro y el norte del país.

“El recibimiento fue extraordinario”, resume Cabrera. Y el mensaje es claro: si la demanda se sostiene, Córdoba podría convertirse en un nodo estructural dentro de la red sudamericana de Arajet. Con ocupaciones robustas, tarifas competitivas y un destino caribeño en auge, la nueva ruta no solo conecta dos ciudades: redefine la manera en que el interior argentino accede al turismo internacional.