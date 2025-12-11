Córdoba redefine su mapa urbano: el Concejo debate 12 convenios y las reformas comenzarían en Güemes

El próximo lunes, en el Concejo Deliberante de Córdoba, comenzarán a debatirse 12 convenios urbanísticos y la creación del Polígono de Acción Concertada Güemes Sur (PAC), en línea con la ordenanza de herramientas de planificación que impulsa el intendente Daniel Passerini. El objetivo: reordenar el crecimiento, densificar la ciudad existente y acompañar la transición hacia un modelo urbano más integrado y sostenible.

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba

12 convenios y tres ejes de transformación

Los acuerdos en estudio, debatidos por los concejales, contemplan una superficie total de casi 90 hectáreas y corresponden a desarrollistas como Srur; Hugo y Juan Fassetta; Bustos Fierro; Alonso; la familia Siragusa; Figueroa Álvarez (Yateré SA); Müller (Urbacon); Tamburini (El Moncholo SA); Carrara y Revigliono; Cherubini; y Luis Fassetta, entre otros.

Las propuestas avanzan en tres direcciones, que abarcan desde el completamiento de vacíos urbanos, la consolidación en límites rurales-urbanizables y la densificación con usos mixtos, con informes de ambiente, tránsito, redes y desagües, para evaluar su aptitud urbanística.

El aporte económico derivado de los beneficios normativos irá al Fondo de Reparación Urbanística, ahora con plazos estrictos de cumplimiento. Por otro lado, como prevé la ordenanza, las iniciativas tendrán audiencia pública el próximo lunes a las 9.30, y las comisiones podrían emitir despacho entre martes y miércoles.

Güemes Sur, el laboratorio urbano que busca marcar tendencia

El segundo eje del debate es el PAC Güemes Sur, la herramienta que el municipio eligió como caso testigo para aplicar el nuevo modelo.

El Estado define una zona, establece parámetros específicos (FOT, FOS, altura, impermeabilidad, eficiencia energética) y luego los privados deciden si adhieren. Si lo hacen, reciben beneficios, pero deben compartir la plusvalía generada.

En este caso, Güemes fue elegido orque combina accesibilidad, cercanía con Nueva Córdoba, Ciudad Universitaria y el Centro, y un proceso reciente de reconversión urbana que facilita su densificación controlada. Según funcionarios, la zona “puede absorber crecientes necesidades de vivienda y espacio público, y hacerlo sin los costos elevados que implica extender la infraestructura hacia zonas más periféricas”.

El diseño del polígono incluyó talleres y jornadas de diagnóstico urbano-ambiental con vecinos e instituciones, donde surgieron los parámetros de ocupación y edificabilidad.

La ordenanza urbana del Ejecutivo, sumada al paquete de convenios y al PAC Güemes Sur, busca que el Estado vuelva a marcar la cancha: reglas claras, audiencias obligatorias y capacidad de guiar hacia una ciudad menos dispersa.

El desafío será sostener una política continua más allá de cada gestión, fortalecer la capacidad técnica municipal y garantizar una participación real de vecinos y actores privados.

La “caja de herramientas” que cambia las reglas del juego

La discusión se da luego de que Daniel Passerini enviara al Concejo Deliberante la nueva ordenanza que ordena y unifica las regulaciones urbanísticas. No es un Plan Director cerrado, sino una “caja de herramientas” que articula por primera vez instrumentos de planificación, concertación público-privada y sostenibilidad, con una lógica metropolitana y foco en los barrios ya consolidados.

El diagnóstico oficial es claro: con una densidad promedio de 50 habitantes por hectárea y un crecimiento que en la última década se extendió casi por completo hacia afuera del anillo de Circunvalación, Córdoba necesita volver a mirar hacia adentro.