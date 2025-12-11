Desalojo del Gran Hotel Viena: la Justicia falló a favor de la empresa propietaria

El Museo Gran Hotel Viena, uno de los símbolos históricos más importantes de Miramar de Ansenuza, enfrenta una orden de desalojo tras un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Francisco. La sentencia, emitida el 27 de noviembre de 2025, ordena la restitución del edificio a la firma Wandorf Company SA, propietaria registral desde 1964, y retoma una disputa legal que se arrastra desde 2010.

El tribunal —integrado por Mario Perrachione, Analía Griboff y Horacio Vanzetti— rechazó las excepciones planteadas por la Municipalidad de Miramar y determinó que el municipio nunca ejerció una posesión con ánimo de dominio. Para los jueces, las tareas de mantenimiento, la explotación turística y las ordenanzas que declararon al edificio patrimonio cultural constituyen actos compatibles con un mero tenedor, pero no con un propietario.

El costo de las vacaciones en las sierras: peajes de Córdoba subirán 30% en enero

Según la empresa, el Gran Hotel Viena fue adquirido en 1934 y su explotación se interrumpió en 1977 por el avance de la laguna Mar Chiquita. Pese a ello, sostienen que nunca abandonaron el inmueble: integrantes de la familia Pahlke visitaron el lugar en distintas épocas, mantuvieron los impuestos al día y conservaron el título sin que existiera un proceso de usucapión o de expropiación por parte del Estado local.

Inicios de la disputa

El conflicto con el municipio se remonta a 1988, cuando la Municipalidad ingresó al edificio mediante un comodato para resguardarlo tras quedar aislado por la crecida de la laguna. Desde entonces se organizaron visitas guiadas y, en 2005, la Asociación Civil Amigos del Gran Hotel Viena asumió la gestión turística. Para la Comuna, más de tres décadas de actos públicos, pacíficos e ininterrumpidos constituyen prueba de posesión. Sin embargo, la Cámara concluyó que el municipio siempre reconoció la existencia de un propietario privado y nunca avanzó con un proceso de expropiación o prescripción adquisitiva.

El cuarteto ya es Patrimonio de la Humanidad: ¿qué cambia para el negoción cordobés?.

La decisión judicial generó una fuerte conmoción en la comunidad de Miramar. La Asociación Civil Amigos del Viena advirtió que la restitución del edificio podría “fulminar años de preservación y revalorización” de un referente cultural que sobrevivió a la devastadora inundación de 1977. Desde el municipio convocaron a una reunión urgente para analizar una posible apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y evaluar alternativas como la expropiación provincial o nacional.