Villa Carlos Paz: un concejal advierte por el "costo ciudad" y el freno a las inversiones en el principal destino turístico de Córdoba

El concejal Daniel Ribetti advirtió que Villa Carlos Paz está quedando “relegada del mapa provincial económico”, mientras grandes inversiones turísticas eligen localidades vecinas. “Vemos cómo de a poco vamos quedando relegados”, dijo, y señaló que esto no es una queja sino “un análisis” de un proceso que, según él, se está dando “en tiempo real”.

Uno de los factores centrales es el “costo Carlos Paz”, que —según el concejal— se disparó muy por encima de la inflación. Indicó que mientras la inflación interanual rozó el 118% a comienzos de 2025, “Carlos Paz aumentó tarifas, tasas y contribuciones arriba del 162%”. Para Ribetti, esta dinámica terminó generando “un esquema de servicios turísticos con tarifas que tratan de soportar esa carga”, expresó en radio Punto a Punot (90,7 FM).

Cruzada contra la construcción

El edil también cuestionó la política urbana del Ejecutivo. “El intendente tiene una cruzada en contra de la construcción”, expresó. Sostuvo que la ciudad viene de “tres años de una propuesta recesiva” que frenó la posibilidad de construir más de seis unidades de vivienda. A su juicio, esa decisión buscó “encubrir un déficit de infraestructura” acumulado a lo largo de “14 años de gobierno consecutivo” sin resolver el suministro de agua, un problema que considera el principal limitante para el desarrollo local.

Entre cuatro destinos nacionales que marcan tendencia para 2026, tres son de Córdoba

Ribetti remarcó que varias decisiones de alto impacto se tomaron “de manera unilateral”. Recordó que el freno a la construcción se discutió en el CEPUA, el consejo urbanístico integrado por colegios profesionales y organizaciones civiles, pero “no logró consenso”. Aun así, sostuvo, “el gobierno la llevó adelante”, lo que refuerza su idea de que se avanzó “imponiendo a la fuerza, sin una búsqueda colectiva del perfil de ciudad”.

Inversiones que esquivan Carlos Paz

El concejal citó estimaciones basadas en datos del INDEC que comparan capacidad de plazas con ocupación y afirmó que Carlos Paz queda atrás de destinos como Villa General Belgrano, Alta Gracia y Córdoba Capital. “Yo veo en estos análisis que perdemos competitividad”, insistió.

A su vez, advirtió que inversiones de gran escala están eligiendo radicarse en el entorno de la ciudad, pero no en su interior. Marcó a localidades como Malagueño o Córdoba: “ese parque enorme que se hizo, esa inversión del grupo Bugliotti… Infinito con un costo aproximadamente 40 millones de dólares”, dijo, destacando que esa cifra representa casi la mitad del presupuesto municipal de 2020. “Estas cosas tan importantes se están desarrollando alrededor nuestro. ¿Qué va a quedar para la ciudad?”, planteó.

Ribetti insistió en que la temporada turística ya no funciona como hace una década: “Nuestra temporada fuerte es enero y medio febrero, y después hay que pasar todo un año con niveles de ocupación asociados a los fines de semana largos”. A eso se suma, señaló, que “hoy competimos incluso con destinos internacionales”, recordando que “el año pasado la gente eligió irse a Brasil”.

Finalmente, expresó su mayor preocupación: “Estoy alertando a la comunidad y sobre todo al gobierno para que preste atención”. Y concluyó: “Si no atendemos estas cuestiones, de acá a diez años esto va a ser una ciudad dormitorio”.

JF / JB