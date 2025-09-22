Encontraron en Córdoba al joven uruguayo que estaba desaparecido: estaba sano y regresará a su país

Tras casi dos semanas de incertidumbre, las autoridades de Córdoba confirmaron que Bryan Mathías Espínola Olivieri fue localizado con vida este domingo en la zona de Capilla de la Merced, a unos 30 kilómetros de Río Primero y a 100 de la Capital. Bryan había viajado en búsqueda de un trabajo, pero cuando vio que los salarios eran más bajos que en Uruguay, decidió volver. El joven de 27 años había desaparecido el 9 de septiembre, después de avisar a su familia que emprendía el regreso a Montevideo.

Sus familiares viajaron a Córdoba y el 15 de septiembre radicaron la denuncia en la Unidad Judicial N.º 4, de la Fiscalía Distrito 1, turno 4, a cargo del fiscal Ernesto de Aragón. Desde ese momento se activaron las tareas de investigación a cargo del Departamento de Protección de Personas de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba. Se revisaron las cámaras de seguridad de la zona donde se había hospedado, se entrevistó a testigos y se montaron operativos de rastrillaje en diferentes puntos de la provincia.

El operativo que permitió hallarlo

La búsqueda se intensificó el fin de semana con la participación de más de 100 efectivos de distintas áreas: DUAR, Brigada de Investigaciones de la Departamental Río Primero, SEOM, Canes. Gracias a datos aportados por vecinos que lo habían asistido con agua y comida, los equipos lograron ubicarlo el domingo alrededor de las 8:30 de la mañana en Capilla de la Merced, a unos 100 km de Córdoba Capital.

Según informaron fuentes oficiales, Espínola se encontraba en buen estado de salud y manifestó que planeaba regresar a Uruguay por sus propios medios. Posteriormente fue trasladado a la Jefatura de Policía para un chequeo y para reencontrarse con su familia. En la sede policial fue recibido por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el subjefe de Interior, Crio. Gral. Antonio Urquiza, y sus familiares.

En un encuentro que Quinteros describió como “muy emotivo y de enorme alivio”. La noticia llegó también a Montevideo: la Cónsul General de Uruguay en Buenos Aires, Lilian Alfaro, transmitió el agradecimiento oficial del presidente uruguayo Yamandú Orsi por el despliegue de la Policía cordobesa y el rápido accionar de las autoridades locales.

El caso tuvo gran repercusión en medios uruguayos, que siguieron de cerca la búsqueda desde el momento de la desaparición. La familia agradeció públicamente a la comunidad de Córdoba por la colaboración y a las fuerzas de seguridad por el trabajo coordinado que permitió encontrar a Bryan Mathías sano y salvo.