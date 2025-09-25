Radiografía de la pobreza en Argentina: cómo evolucionó en cada región y cuáles son las ciudades más vulnerables

Los números oficiales arrojan que la pobreza alcanzó al 31,6% de la población urbana en el segundo semestre de 2025, mientras que la indigencia afectó al 6,9%. Aunque los números reflejan una baja respecto de fines de 2024, el mapa social revela fuertes desigualdades entre regiones y ciudades.

Durante la primera mitad del año, la proporción de hogares pobres disminuyó en 4,5 puntos porcentuales y, en el caso de las personas, la baja fue de 6,5 puntos. A nivel interanual se observa un desplome de 21,3 puntos en la variable social que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Radiografía de la pobreza en Argentina

Por otra parte, el índice que mide la cantidad de indigentes mostró un retroceso más acotado: 0,8 puntos en el caso de los hogares y 1,3 entre las personas. Esta evolución a la baja se observó de manera generalizada en todas las regiones del país.

Los mayores niveles de pobreza se concentran en el NEA y en la región Pampeana. Gran Resistencia, en la provincia de Chaco, encabeza el ranking con un 48,1% de personas pobres y un 15,5% en indigencia, lo que implica que prácticamente una de cada dos personas vive bajo la línea de pobreza.

Concordia, en Entre Ríos, continúa en el podio con 49,2% de pobreza y 12,3% de indigencia, consolidándose como el aglomerado más crítico de la región centro de la Argentina.

A este caso se suman otras ciudades con cifras altas como Gran Santa Fe, con 35,8%, Corrientes, con 37,4%, y Posadas, con 38,1%, todas por encima de la media nacional. En el NOA los valores se moderan, aunque siguen siendo elevados: Gran Catamarca llega al 34%, La Rioja al 32,4% y Santiago del Estero-La Banda al 32,5%.

Las regiones con menos pobreza

En el otro extremo, se encuentran los aglomerados patagónicos y algunos centros urbanos de gran peso económico. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró la incidencia más baja, con 15,1% de pobreza y 3,5% de indigencia, muy por debajo del promedio nacional.

En la Patagonia, Ushuaia-Río Grande (22,3%), Viedma-Carmen de Patagones (26,7%) y Comodoro Rivadavia (26,9%) se ubican entre los aglomerados con menor incidencia. También se destacan Mar del Plata, con 27,5%, Río Cuarto, con 24,4%, y Bahía Blanca-Cerri, con 23,5%, cuyos niveles de pobreza resultan considerablemente más bajos que los del norte y el litoral.

La comparación deja en evidencia una marcada brecha regional: mientras que el NEA promedia un 39% de pobreza, en la Patagonia la tasa baja al 27%, y en la CABA apenas supera el 15%. El contraste más notorio se da entre Gran Resistencia y la Ciudad de Buenos Aires: la capital chaqueña exhibe una pobreza tres veces mayor que la porteña.

A nivel nacional, la reducción de la pobreza respecto del segundo semestre de 2024, se explica por la baja sostenida de la inflación a cifras en torno al 2% mensual. Sin embargo, los números del INDEC exhiben que la mejora no se distribuyó de manera pareja y que los bolsones de mayor vulnerabilidad siguen localizados en el norte del país y algunos centros urbanos del litoral.

