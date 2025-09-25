Los salarios le ganaron a la inflación en julio según el INDEC

El Índice de los Salarios en el mes de julio mostraron una suba del 2,5%, según lo indicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Al compararlo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que también es anunciado de manera mensual por el mismo organismo, da como resultado que los salarios le ganaron a la inflación de ese mismo mes , que se unicó en 1,9%.

Del informe que presentó el INDEC este jueves 25 fe septiembre, se desprende que en el sector privado registrado, el incremento mensual fue del 2,2%, alcanzando una variación interanual del 39,8% y logrando un acumulado en lo que va del 2025 del 16,2%.

En cuanto a los sueldos públicos registrados, el aumento fue del 2,3%, mostrando así una variación interanual del 41,3% y un acumulado en el 2025 del 19,1%.

Por otra parte, en el sector privado no registrado, o comúnmente llamado “en negro” se detectó una suba del 3,6% mensual. En la comparativa interanual, el incremento fue del 139,7%. Y en el acumulado desde enero hasta julio se analizó una suma del 57,9%.

Cabe recordar que en este último apartado se evalúa a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Este dato se debe tomar con cierta consideración ya que presenta un rezago de 5 meses, por lo que la información de julio corresponde a lo que paso en febrero del 2025. Por ese motivo se debe ponderar el desempeño registrado.

Comparado con la inflación

Durante julio los sueldos registrados que corresponden tanto al sector privado como al público (2,2%) le ganaron a la inflación (1,9%), en la variación intermensual.

En la comparación interanual, el IPC aumentó 36,6% contra el 40,3% de suba que presentaron los salarios registrados. En el acumulado de los primeros siete meses de 2025, el INDEC arrojó un 17,3% en la medición del IPC y un 17,1% en las remuneraciones.

