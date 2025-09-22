El Gobierno anunció aumentos para los trabajadores del Garrahan

El Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” sacó una comunicación donde informa que, "tras un proceso de ordenamiento y eficiencia administrativa, ha logrado sanear sus cuentas" y "reducir gastos innecesarios". Así aseguró recursos que se destinarán a lo prioritario: sus equipos de salud y la atención de los pacientes.



A partir de septiembre el personal asistencial percibirá un complemento mensual de $450 mil y el personal administrativo en relación de dependencia con el hospital, de $350 mil. Esta medida forma parte de un esquema de incentivos económicos que se implementa de manera responsable, sustentable y sostenible.

"No creo que los niños tengan derecho a ser curados en el Garrahan", polémica declaración de una senadora

Según sus directivos, "estos logros son el resultado de una gestión transparente, que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano" a lo largo del tiempo, pese a los constantes palos en la rueda de algunos sectores que defienden sus propios privilegios e intereses.



Los cambios en el Consejo de Administración responden al objetivo de consolidar un liderazgo capaz de llevar adelante decisiones difíciles y sostener una gestión transparente.



"De este modo", afirman, "el Hospital Garrahan consolida su posición como centro de referencia nacional en salud pediátrica, garantizando la mejor atención a los niños y adolescentes de todo el país".