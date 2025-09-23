Encuesta revela el impacto del ajuste en Córdoba: la mitad de los mayores de 65 años no llega a fin de mes

Una encuesta de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba revela que la mitad de las personas de 65 años no llega a fin de mes y necesita ayuda de sus hijos, amigos o de otros familiares, lo que muestra el impacto del ajuste en ese sector vulnerable de la sociedad.

Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, explicó que “este estudio pone en números una percepción que venimos teniendo todos: las personas mayores no llegan a fin de mes y ello las obliga a realizar recortes significativos en consumos esenciales, lo que limita su calidad de vida y sus proyecciones a futuro”.

Impacto socioeconómico

El 50% de las personas mayores manifestó que “no le alcanzan sus ingresos económicos para cubrir sus gastos mensuales”, mientras que el 39% declaró que “le alcanza con lo justo”.

La mayoría de quienes no llegan a fin de mes recibe algún tipo de ayuda económica, en particular de sus hijos (52%) y de otros familiares (28%), indica la encuesta.

Además “9 de cada 10 personas mayores en Córdoba debió reducir consumos en los últimos meses, destacándose el recorte en alimentos y bebidas”.

“El 44% reconoce que no llega a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y si se considera el pago de un alquiler entre sus gastos corrientes, esa proporción crece hasta casi el 80%”, precisa el informe.

“La mediana de ingresos de esta población en la provincia de Córdoba es de apenas $ 380.000, equivalente a una jubilación mínima nacional, con una brecha de género del 8,1%: los varones perciben $ 400.000 por mes, mientras que las mujeres ganan $ 370.000”, detalla el estudio de la Defensoría del Pueblo.

Así todos los indicadores revelan el deterioro socioeconómico en las personas mayores de 65 años, en su mayoría jubilados y pensionados.

Incertidumbre

Casi la mitad (48%) de los encuestados opina que su situación personal “empeorará” este año y casi un tercio dice que “seguirá igual”.

Muestra de la encuesta

La investigación consistió en una encuesta presencial de 300 casos en toda la provincia de Córdoba, realizada entre el 20 y el 28 de agosto de 2025, con una confiabilidad del 95,5% y un error muestral de +/- 5%, señalaron desde la Defensoría del Pueblo.

Conclusión de la encuesta

“En definitiva, las personas mayores de Córdoba, a pesar de contar con cobertura médica generalizada y pertenecer en su mayoría a la clase media, enfrentan una fuerte vulnerabilidad socioeconómica”, concluye el informe.

Fuente: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba.