El mercado laboral ante el freno de la actividad: sectores sensibles y tasas altas

El mercado laboral argentino atraviesa una etapa de tensión. La desaceleración de la actividad y las altas tasas de interés afectan sobre todo a los sectores más intensivos en empleo y dependientes del crédito, que ven limitada su capacidad de expandir el empleo. Algunos logran resistir, pero la falta de señales claras de recuperación y ciertas decisiones de política económica amplifican las dificultades, profundizando las brechas en la generación de empleo de calidad.

Industria, Construcción y Comercio concentran casi el 40% del empleo en Argentina, y son, a la vez, los más expuestos a la desaceleración. Llegaron a esta etapa sin haber recuperado plenamente los niveles previos al cambio de gobierno, y el freno actual no solo interrumpe esa lenta recuperación, sino que amplifica su fragilidad, afectando tanto la creación de nuevos puestos como la estabilidad de los existentes.

En contraste, algunos sectores con alta especialización, pero baja participación en el empleo total, mostraron mayor dinamismo. Tal es el caso de los servicios financieros y la minería, que registraron un crecimiento destacado en la actividad, aunque concentran apenas alrededor del 1% de los trabajadores cada uno. Esta reducida incidencia limita su capacidad de compensar el estancamiento en el empleo en los sectores tradicionales.

Milei lanzó la campaña en Córdoba, presentó a Gonzalo Roca y apuntó contra los chimenteros que lideran las operetas

El gobierno, en un intento de contener las presiones cambiarias hasta octubre, optó por elevar la tasa de interés como ancla para el dólar. Sin embargo, esta decisión tiene efectos colaterales: el crédito se encarece, la inversión se frena y los sectores más sensibles a las condiciones financieras reciben el mayor impacto. No es un dato menor que estos mismos sectores concentran buena parte del empleo y, en muchos casos, presentan los niveles más altos de informalidad.

Las empresas, asfixiadas por los costos financieros, terminan ajustando por la única variable que pueden controlar rápidamente: el empleo, ajustando su dotación de personal o frenando nuevas contrataciones. En construcción tres de cada cuatro ocupados no están registrados; en comercio, cerca de la mitad trabaja en la informalidad.

Mercado más segmentado

El resultado de estas dinámicas es un mercado laboral cada vez más segmentado. Las diferencias se observan entre regiones, con provincias que gracias a estructuras productivas diversificadas logran sostener el empleo formal, mientras otras ven crecer la informalidad y el desempleo.

Entre el tercer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2025, el empleo informal creció ocho puntos, mientras el empleo formal retrocedió cuatro. En consecuencia, cualquier recuperación reciente del empleo se explica más por ocupaciones de menor calidad que por una verdadera expansión del trabajo registrado.

Sin medidas que apunten a reconvertir los sectores rezagados y modernizar las relaciones laborales, esta brecha seguirá ampliándose. La experiencia reciente confirma que la transición desde el empleo formal hacia la informalidad ocurre con rapidez, mientras que el proceso inverso suele ser más lento y difícil de sostener.

Cada aumento en los niveles de informalidad implica un desafío estructural que persiste incluso cuando el contexto macroeconómico mejora, ya que revertirlo requiere tiempo, inversión y condiciones estables para la creación de empleo registrado.

Hacia adelante, la postergación de reformas laborales implica el riesgo de consolidar una estructura donde los sectores menos dinámicos no logran absorber mano de obra, aun cuando se estabilice el frente macroeconómico. El costo de esta dedición no se mide solo en puntos del PBI, sino en la calidad de vida de millones de trabajadores que quedan atrapados en la informalidad.

(*) Investigadora responsable Área de Empleo y Política Social de Ieral