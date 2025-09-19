Milei lanzó la campaña en Córdoba, presentó a Gonzalo Roca y apuntó contra los chimenteros que lideran las operetas

Javier Milei eligió nuevamente Córdoba, uno de los distritos donde cimentó su vínculo político y electoral, para relanzar su campaña rumbo a octubre de 2025. Desde las escalinatas del Parque Sarmiento, reunió a unos 5000 fanaticos que concurrieron a la misa libertaria.

El Presidente el único orador de un acto en donde que se presentó oficialmente a Gonzalo Roca como primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Córdoba, el distrito que le dió más del 70% de los votos en segunda vuelta presidencial.

El evento contó con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Manuel Adorni, vocero presidencial; Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en Diputados. Todos ellos subieron al escenario. Debajo quedaron los candidatos cordobeses y otras figuras libertarias.

Córdoba como símbolo del cambio

Al darle la bienvenida al mandatario, Roca destacó la importancia estratégica de la provincia: “Córdoba siempre fue protagonista del cambio. Hoy el país está en un punto de inflexión y millones de argentinos tienen esperanza de que el futuro va a ser mejor que el pasado”.

Javier Milei acusó a Juan Schiaretti de proponer una "locura gastomaníaca" y llevar el IVA al 42%

Milei reforzó esa idea y recordó que Córdoba le dio “enormes alegrías”, tanto personales como electorales. Incluso mencionó con tono afectivo que su perro Conan era cordobés.

El Presidente repasó los principales hitos de su gestión, reiterando el discurso dado en la Bolsa de Comercio, minutos antes: “El partido del Estado decía que lo que hicimos era imposible. Demostramos que no lo era. Pusimos las cuentas en orden en el primer mes de gobierno. Después de más de 120 años de déficit fiscal, hoy tenemos equilibrio y una economía en recuperación”.

Según sus cifras, la inflación pasó del 300% anual al 30%, la pobreza bajó del 57% al 30% y 12 millones de personas salieron de esa condición. Además, sostuvo que la actividad económica comenzó a crecer desde abril de 2024 y proyectó que el PBI terminará un 6% arriba este año.

“Operetas y chimenteros”: el ataque contra la oposición

Uno de los pasajes más encendidos del discurso estuvo dirigido a sus adversarios políticos y mediáticos. Milei denunció que desde febrero “el Partido del Estado” intensificó sus intentos por frenar las reformas del oficialismo a través de “operetas, mentiras, calumnias y difamaciones”.

Humor cordobés: comerciantes ofrecían "Promos 3%" durante la visita de Milei

“Se asustaron porque no hay lugar para parásitos, vagos, corruptos y ladrones”, lanzó el Presidente, al tiempo que cuestionó si los argentinos “son tan tontos como para dejarse influenciar por las mentiras de chimenteros que le arruinaron la vida a miles de argentinos”.

Milei fue más allá y apuntó contra las campañas de desprestigio: “Usan audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial para inventar psicosis colectivas. Mientras tanto, ellos cargan con causas como el Memorándum con Irán, los cuadernos de la corrupción y los tesoros mal habidos. Son los que tienen una triple condenada”.

Con ese mensaje, el mandatario buscó blindar su espacio político frente a las acusaciones opositoras y a lo que considera maniobras mediáticas de desgaste. “La única propuesta que tienen es romper el modelo liberal porque saben que si funciona van a estar desempleados, porque no sirven para nada”, concluyó.

Un acto con clima de campaña

Miles de cordobeses participaron del acto en Parque Sarmiento, que marcó el inicio formal de la campaña de La Libertad Avanza. Entre estandartes -no hay banderas de militantes- y cánticos, los militantes libertarios celebraron el relanzamiento del proyecto presidencial y la oficialización de Roca como candidato.

Con el slogan de “lo imparable” como eje, Milei buscó transmitir un mensaje de continuidad: “No podemos volver atrás después de todo este esfuerzo. Hay que ponerse de pie y seguir peleando”.