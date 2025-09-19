Milei en Córdoba: comerciantes lanzaron "Promos anti coima" durante la visita del mandatario

La llegada del presidente Javier Milei a Córdoba, donde disertó en la Bolsa de Comercio, no estuvo exenta de polémicas. Mientras el mandatario desarrollaba su actividad oficial, comerciantes del centro de la ciudad lanzaron una promoción particular: descuentos del 3% en sus precios bajo el lema "Promo Anti Coima". Los carteles, difundidos también en redes sociales, incluso ironizaban: "Válido solo por hoy mientras la coimera de Karina está en Córdoba", en referencia a la hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia.

La iniciativa se inscribe en la ola de burlas que desató el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde se habla de presuntas coimas y sobreprecios con un 3% como cifra clave. Lo que comenzó como un caso judicial rápidamente se transformó en un recurso de la oposición para cuestionar al Gobierno en un terreno sensible: su bandera contra la corrupción y la casta.

La referencia, sin embargo, trascendió el plano político. El número se convirtió en un guiño irónico que apareció en estadios de fútbol y hasta en espectáculos musicales. Durante su último recital en Vélez, la cantante Lali Espósito levantó tres dedos en medio de la canción Fanático, dedicada a Milei, gesto que fue interpretado como una alusión directa a la polémica.