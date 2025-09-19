Marcela Pagano: “Francos vería con buenos ojos a Schiaretti en la Cámara baja”

La diputada nacional Marcela Pagano lanzó críticas a la conducción de La Libertad Avanza. Señaló que el espacio abandonó las banderas de campaña y denunció que, en lugar de enfrentar a la “casta”, el ajuste recae sobre jubilados y personas con discapacidad. También alertó por la falta de un plan económico y advirtió sobre la fragilidad de las pymes frente a la recesión.

En diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Pagano advirtió que Guillermo Francos “vería con muy buenos ojos a Juan Schiaretti como presidente de la Cámara de Diputados” y recordó que antes impulsó a Florencio Randazzo. Al mismo tiempo, pidió “cuidar al Presidente” y subrayó que la investidura no depende solo de la voluntad personal, sino de las instituciones.

— ¿Estás decepcionada tras pasar del periodismo a la política?

— No, no, para nada. Un paso para adelante es un paso ganado. Yo soy de las personas que creen que hay momentos en la vida donde determinadas experiencias que uno transitó, como fue en mi caso la actividad privada, ya estaban agotadas.

— No juzgo a colegas que toman posición política en cámara o en su pluma, pero en mi caso me sentía más cómoda definiéndome en una posición activa dentro de la política que haciendo editoriales que no podían ser objetivos si yo sentía que había que tomar un rumbo para el país. Di un paso por convicción.

“Estamos gobernados por la casta” y críticas a La Libertad Avanza

— ¿La convivencia con miembros de tu bloque te llevó a tomar distancia?

— A mí lo que me hace tomar un paso al costado es el abandono absoluto de la bandera que nosotros agitamos en la campaña. Le propusimos a la gente batallar contra la casta y de pronto siento que estamos siendo gobernados por la casta. Y después batallamos contra jubilados o contra personas con discapacidad, no contra los privilegios de la casta. Eso me decepciona. En La Libertad Avanza no se tolera el pensamiento distinto: el pensamiento libre se volvió excusa para acusar de golpista al que piensa diferente. La batalla cultural se convirtió en una guerra judicial. Durante meses se me impidió presentar proyectos de ley. A los seis meses dije: “Se terminó el período de gracia, todo lo que trabajé lo voy a presentar porque no trabajo para ser ñoqui”. Además, nunca hubo un plan económico. En campaña trabajé con grupo de economistas que después no ocuparon roles en el Gobierno y terminé tratando con un ministro al que no le conozco el plan.

Las pymes, el FMI y la recesión: “Esos números no dan”

— Milei hoy está en Córdoba, con agenda en la Bolsa y un acto en Parque Sarmiento. ¿Cómo ves el humor y qué lugar ocupan las pymes?

— Amo Córdoba. Provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires generan empleo en el agro, la pyme industrial y el comercio. En la Ley Bases nos pidieron el voto para el RIGI y yo dije: “Perfecto, que vengan inversiones; ¿qué hay para las pymes?”.

— Guillermo Francos me prometió que se iba a trabajar en un régimen de baja impositiva para pymes y no lo vi. Son promesas incumplidas.

— Ahora todos miran el dólar y el mercado financiero; fueron al FMI a pedir más deuda. Bien, ¿con qué se va a pagar si este plan profundiza la recesión? Las divisas genuinas vienen del trabajo, de las pymes y del agro. Los números no dan.

— ¿Cómo ves la economía hasta el 26 de octubre?

— Con muchísima preocupación. Se pusieron objetivos electorales y se están liquidando reservas para sostener un valor caprichoso del dólar dentro del acuerdo con el FMI. No veo el plan económico, ni hacia dónde direcciona el timón Caputo.

— ¿Cómo crecemos? No hay propuestas concretas y temo que otra vez quieran subir impuestos. Hablé con bancos y preocupa la mora: muchas familias echan mano a la tarjeta.

Schiaretti, Francos y las versiones sobre Diputados

— Hace un tiempo, Schiaretti salió a negar que él esté en un plan para llegar al Congreso y asumir una presidencia provisoria o lo que fuere. ¿Vos creés que hay un plan concreto para desestabilizar a Milei? ¿Hay un plan? ¿Puede irle mal a Milei?

— Yo hablo con todos los sectores del Congreso, porque si hay algo que me caracteriza es ser dialoguista. Además creo haber entrevistado a todos, más o menos. A mí me gusta el diálogo. No entiendo esta lógica de La Libertad Avanza de que el que piensa distinto no es un adversario ideológico, sino un enemigo. Eso nunca fue conmigo.

— ¿Qué observo de los sectores políticos con los que dialogo en el Congreso? Están todos representados y nadie tiene animosidad para que el Gobierno no culmine democráticamente su mandato. Ni siquiera están organizados.

— ¿Qué veo de los gobernadores? Que lo único que les importa es resguardar su territorio. Nadie está pensando en agarrar una papa caliente. Más bien se están preparando para ver quién es el más competente para 2027. Y te redoblo la apuesta: no veo economista alguno que levante la mano y diga “si se va Caputo, yo quiero estar”. Es muy arriesgado políticamente. Hasta te diría que, de una manera egoísta, nadie quiere poner la cara porque probablemente no haya rédito para nadie.

— Trajiste el antecedente de 2001–2002. ¿Qué enseña ese caso?

— Cuando la papa está caliente te podés quemar. Miren a Duhalde: tomó decisiones duras en 2002 y no volvió a candidatearse. Los políticos conocen la historia y el ego pesa: muchos prefieren esperar a 2027.

— En Córdoba se habló de Schiaretti en posibles armados institucionales. ¿Qué sabés?

— Guillermo Francos vería con muy buenos ojos a Juan Schiaretti como presidente de la Cámara de Diputados, como antes quiso que lo fuera Randazzo. No digo que Schiaretti lo reconozca —es elegante y cuidadoso—, pero esa idea existe. Es distinto que lo propongan desde adentro de La Libertad Avanza. ¿Se entiende la diferencia?

Confío mucho en las fuerzas de seguridad y en la asistencia que pueda prestar el gobernador, pero cuiden al Presidente. Está Casa Militar; no recae en intendentes o gobernadores. El Presidente tendrá que entender que no es solo la persona y sus deseos, sino la investidura. Habrá que ver si corrigen los errores del cierre de campaña en la Provincia de Buenos Aires; si no los corrigen, voy a pensar que fue adrede.