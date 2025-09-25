La pobreza bajó al 31,6% en el primer semestre de 2025, el nivel más bajo en siete años

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió que el 31,6% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, cifra que se traduce en 15,05 millones de personas. En el caso de la indigencia, el índice fue de 6,9%, alcanzando a 3,39 millones de argentinos.

El dato muestra una mejora significativa respecto de finales de 2024, cuando la pobreza había alcanzado al 38,1% de la población, y del pico registrado en la primera parte de ese año, que llegó al 52,9% tras la devaluación. En comparación con diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, hay 4,48 millones de pobres y 2,29 millones de indigentes menos.

El resultado actual representa la menor tasa de pobreza desde el primer semestre de 2018, en la gestión de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3%.

Los hogares y las regiones más afectadas

Según el informe del Indec, el 24,1% de los hogares se encuentra bajo la línea de pobreza y el 5,6% por debajo de la línea de indigencia. Esto implica que 2,45 millones de hogares no alcanzan a cubrir la canasta básica, mientras que 565.821 hogares atraviesan una situación de indigencia.

En cuanto a la distribución regional, la pobreza se redujo en todas las áreas del país. Las mayores incidencias se registraron en el Noreste (39%) y en Cuyo (33,8%), mientras que las más bajas se dieron en Patagonia (27%) y en la región Pampeana (30,5%).

Los aglomerados de menos de 500.000 habitantes mostraron una reducción más pronunciada de la pobreza (-8,8 puntos porcentuales) en comparación con las grandes ciudades (-6 puntos).

Impacto por edades y evolución reciente

El informe advierte que la pobreza sigue afectando con más fuerza a los menores: el 45,4% de los niños y adolescentes de 0 a 14 años vive en hogares bajo la línea de pobreza. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, la incidencia fue de 37%, y en los adultos de 30 a 64 años, de 27,7%. En mayores de 65 años, solo el 10,8% se ubica bajo la línea de pobreza.

En paralelo, la indigencia mostró una caída de 1,3 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2024. De esta manera, se alcanzó la menor proporción desde la segunda mitad de 2018, cuando fue de 6,7%.