Las visitas de Spagnuolo a Milei, otra pieza clave para la causa

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, tuvo ingresos a la Casa Rosada en seis oportunidades desde enero a julio del 2025, y a su vez once ingresos a la residencia de Olivos para visitar a su entonces amigo personal, Javier Milei, en exactamente el mismo período.

La información surge de los registros de accesos tanto a la Casa de Gobierno como a la residencia presidencial a la que accedió en exclusiva PERFIL.

La última vez que Spagnuolo tuvo acceso a la Casa Rosada fue el 4/6/25 y se dirigió a la Dirección de Comunicación Digital según consta en los registros oficiales.

La última vez que Spagnuolo estuvo en Olivos fue el pasado 6 de abril, justamente un día domingo cuando se desarrollan los “domingos de Ópera” entre el Presidente y sus amigos entre quienes abundan los economistas. Desde entonces, el examigo de Milei no ha tenido encuentros con el jefe de Estado, al menos de forma personal.

Spagnuolo tuvo en total 29 ingresos a la residencia presidencial entre diciembre del 2023 y diciembre del 2024. Una de las personas que mayor cantidad de visitas tuvo al Presidente hasta que se distanció.

El jueves por la noche se levantó el secreto de sumario y trascendieron las declaraciones del exasesor digital libertario, Fernando Cerimedo, quien había declarado días atrás ante el fiscal Franco Piccardi en el marco de la causa que invetiga supuestas coimas en la Andis. En su declaración, Cerimedo ratificó ante la Justicia el contenido de los audios de Spagnuolo que fueron publicados por Carnaval Stream semanas atrás.

En su declaratoria Cerimedo afirmó que Spagnuolo le manifestó el año pasado haberle contado al Presidente lo que estaba sucediendo en Andis y los supuestos retornos del 3% (sumados al 5%) direccionados a Karina Milei bajo la orquestación de Eduardo “Lule” Menem.

También la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, habría sido puesta en conocimiento de la situación por Spagnuolo, según declaró Cerimedo.

Esas conversaciones habrían sucedido en junio del 2024. En efecto, según los registros de Olivos en dicho mes del año pasado Spagnuolo ingresó en tres oportunidades a la residencia Presidencial: el 9, 11 y el 30 de junio 2024 cuando ya Daniel Garbellini (extitular de Incluir Salud) estaba en funciones.

Garbellini comenzó a estar operativo a partir del 3 de junio de 2024, aunque su designación en el Boletín Oficial se oficializó recién en julio. Sin embargo, según contó Cerimedo, las molestias de Spagnuolo con Garbellini se arrastraban desde por lo menos abril del 2024. También en junio del año pasado el extitular de la Andis estuvo en tres ocasiones en Casa Rosada: el 4, 25 y 28 de dicho mes aunque en ninguna de estas ocasiones se dirigíó al sector de Presidencia. Visitó la Jefatura de Gabinete de Ministros, asumida por Guillermo Francos tras la salida de Nicolás Posse.

Según la información a la accedió PERFIL Spagnuolo fue mermando sus visitas tanto a Olivos como a la Casa Rosada a lo largo de este año. A la Casa Rosada, ingresó dos veces en enero, una vez en febrero, y una vez tanto en abril, mayo y junio de este año.

A Olivos fue en cuatro oportunidades en enero, cuatro en febrero, dos en marzo y la última en abril.

Cerimedo comenzó a alejarse de La Libertad Avanza en noviembre del 2024 cuando su pareja, Natalia Basil fue echada de la Andis. Desde entonces, ocupa su rol de consultor y propagandista de derecha.

Por ejemplo, tres veces entre diciembre del 2023 y enero del 2024, cinco veces en marzo de 2024, dos veces en abril y dos veces en mayo del 2024.

Además de una vez en junio del 2024.