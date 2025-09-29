El Congreso se sacude: cambios clave en DNU y tensión por interpelaciones a ministros

Mariana Mei, periodista parlamentaria, dialogó con Canal E sobre la intensa agenda legislativa que enfrenta el Congreso esta semana, marcada por el tratamiento de DNU y crecientes pedidos de interpelación a funcionarios.

Diputados: DNU en el centro del debate

La Cámara de Diputados se prepara para una semana cargada. Según explicó la periodista parlamentaria Mei, el foco estará puesto en el tratamiento de un proyecto que modifica la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), ya aprobado por el Senado.

“Es un proyecto que cambia mucho la jugada política”, subrayó Mei, y explicó que actualmente un DNU puede ser aprobado o rechazado por una sola cámara, pero con esta reforma se exigirá un tratamiento en ambas.

La modificación también establece que con el rechazo de una sola cámara, un veto presidencial podría caerse, alterando así la actual dinámica entre el Ejecutivo y el Congreso. “Con un rechazo ya bastaría para que algún veto sea convertido en ley, diferente a lo que está pasando ahora”, puntualizó la periodista.

En paralelo, la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, también está en la mira. La semana pasada tuvo su primera reunión y ya enfrenta un pedido de remoción de su presidente, por denuncias relacionadas con aportes de Fran Machado.

“Espert está en el ojo de la tormenta”, remarcó Mei, señalando la relevancia de esta comisión en el tratamiento del presupuesto 2026, que sería el primero aprobado formalmente en dos años.

Senado: sesiones clave y presión a ministros

Por el lado del Senado, ya está confirmada la sesión para el jueves 2 de octubre, en la que se debatirá el rechazo a varios DNU. La oposición tendría los votos necesarios para rechazar medidas sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario. “Puede pasar lo mismo que pasó con discapacidad, que se ha rechazado por las dos cámaras”, anticipó Mei.

Otra novedad es el endurecimiento de los pedidos de interpelación a ministros y funcionarios, ante su negativa recurrente a asistir al Congreso. “Muy pocos funcionarios vinieron en toda esta gestión, solamente Guillermo Francos, por su deber constitucional”, explicó la periodista, refiriéndose al jefe de Gabinete.

La novedad es que el Congreso ahora recurre al Poder Judicial para forzar estas presencias, lo que transforma las invitaciones en verdaderos requerimientos judiciales.

“Ya con un pedido de auxilio al Poder Judicial es un pedido de interpelación, no solamente una invitación”, afirmó Mei, en referencia a los reclamos a figuras como Karina Milei, Mario Lugones y Luis Caputo.

En este contexto, la periodista enfatizó que la presión sobre el Ejecutivo va en aumento: “En algún momento van a tener que acercarse al Congreso”.

