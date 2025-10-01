Milei rechazó acusaciones en Mitre: "Mi gobierno no es corrupto y lo de Espert es una operación"

En sus habituales contactos con periodistas que apoyan su gestión, el presidente Javier Milei visitó este miércoloes al conductor deportivo Gabriel Anello en "Lo que queda del día", el programa nocturno de Radio Mitre, y allí volvió a rechazar todas las acusaciones de corrupción que han apuntado a su gestión en las últimas semanas, insistió en que se trata de "chimentos de peluquería", defendió la solvencia del Banco Central, intentó quitarle dramatismo a la situación cambiaria e insistió en que "si el plan economíco no estuviera firme ya hubiera volado por los aires".

"Mi gobierno no es corrupto, no podemos hacer caso a chimentos de peluquería", remarcó Milei, indicando sobre la situación de José Luis Espert que "lo que pasa es que estas son operaciones que hace el llamado socialismo del Siglo XXI, como ellos son corruptos, estás acostumbrados a manejarse con esas operaciones y esto es una operación más...".

Luego destacó que su gestión "achicó el Estado, y una forma de ver la corrupción es ver el tamaño del estado. Nosotros claramente lo achicamos. Nosotros bajamos el gasto público. A un estado más chico, la corrupción es más chica. Primer elemento. Entonces, digamos, ellos son el gobierno más corrupto de la historia, entonces, a ellos que les digan cualquier barbaridad no les importa, pero cuando hay gente honesta dicen: 'ey, ¿qué pasa acá?'. Es tremendo como generan situaciones para dinamitar y meter problemas. Nosotros el 85% del gasto está dedicado a temas sociales. Los que tienen que dar explicaciones de corrupción son ellos. Lo que tiene que ver con los cuadernos de la corrupción. Entonces, básicamente, lo que uno tiene que entender es que ellos no están en condiciones de denunciar a nadie".

"Esto es un trabajo..."

"Esto es un trabajo. Yo me lo tomo como un trabajo. Yo tengo un contrato con los argentinos y a mí se me pidieron que cumpla con determinadas cuestiones y yo trabajo para cumplir esas cuestiones. Estamos haciendo el mejor de los esfuerzos posibles, que a veces puede ser entendido y a veces no, hay gente que no tiene claro las restricciones que uno enfrenta... Mi intención es cumplir el contrato con la gente, y las cosas que hice que iba a hacer, las estoy haciendo".

"El desastre monetario que nosotros heredamos era para que nos convirtiéramos en Venezuela. En realidad, muchas veces nos comparan como si hubiéramos heredado la situación de Suiza y en realidad nos estábamos yendo a Venezuela. 30% de inflación me sigue pareciendo aberrante, pero lo importante es de dónde veníamos y dónde estamos yendo. Si yo miro la foto 31% de pobres es un número aberrante, pero cuando nosotros llegamos estábamos en 57%, si hubiera estallado la crisis que nos dejaron los índices se hubieran ido al 90%. Yo entiendo que la situación es dura, es complicada, que haya 31% de pobres es aberrante, pero, es decir, tener 12 millones de pobres es mejor que la situación que teníamos, es obvio que falta mucho, por eso le agradezco a los argentinos el esfuerzo enorme que han hecho, pero también les pido que no aflojen. Hay 6 millones de personas que antes no comían y ahora comen. Falta un montón, pero lo importante es la dirección".

"El problema es que cuando empezó el torpedeo porque se veían perdedores la tasa de interés, el riesgo país subió, eso generó una desaceleración de la economía. Uno no puede ignorar lo que estuvo haciendo el Congreso desde Marzo hasta ahora. Esto lo cuenta el propio Toto Caputo, nosotros allá por septiembre, octubre, del 2024, habíamos dejado de emitir dinero, el problema es que una situación de esas características, generaba un aumento de la demanda de dinero y si no tenías la economía lo suficientemente flexible te podías meter en una recesión, a partir de ahí comenzamos a trabajar en la dolarización, pero la gente no empezó a convertir sus dólares en pesos, en ese contexto hicimos un acuerdo único con el Fondo Monetario Internacional, en especial la directora gerente".

"Nos pusimos la hipótesis de que no pudiéramos conseguir nada de financiamiento, y a partir de ahí buscamos la opción de buscar un financiamiento del Tesoro norteamericano, esta conversación fue tan fructífera que tuvimos al secretario del tesoro en Argentina, una persona que además de economía, sabe de mercados. Eso nos permitió avanzar en esta charla y preanunció que podía darse esta situación que se conoció cuando viajamos a Nueva York hace poco y tuvimos la reunión con Donald Trump. La operación tiene tres bloques: lo que tiene que ver con el swap, que nos permite tener una línea de liquidez, otra parte que tiene que ver con la posibilidad de comprar títulos y compartir la ganancia, y además la posibilidad de que compren deuda en el mercado primario. Por lo tanto, la verdad, nos encontramos con una persona que entiende la naturaleza del problema, además, Besen fue muy generoso conmigo, la verdad fue muy fuerte escuchar las cosas que me dijo".

"Lo que sucede cuando vos tenés un año electoral hay una parte de la oposición que es muy destructiva y lo que vos tenés, que vendrían a ser afines. El espectro no kirchnerista por la dinámica electoral se ve obligado a exacerbar las diferencias. Nosotros estamos trabajando con todas las provincias. Nos juntamos con Mauricio Macri. Lo vamos llevando. Vamos construyendo la base de la gobernabilidad. El tema es que, de vuelta, la pirotecnia electoral hace creer que las diferencias son más grandes. Tenemos nuestras diferencias, pero estamos en condiciones de ponernos de acuerdo, esas cosas estamos trabajando, y de vuelta, la pirotecnia electoral hace que parezca que el proceso está más empastado de lo que verdaderamente está".

