Emilse Córdoba: “El mercado no confía en que le vaya bien a Milei en octubre”

En diálogo con Canal E, la directora de Bell Investment, Emilse Córdoba, advirtió que el contexto económico argentino refleja una creciente incertidumbre política que debilita la confianza del mercado y condiciona cualquier intento de estabilización.

Desconfianza, controles y grises regulatorios

“El mercado no está confiando en que le vaya bien al presidente Milei en octubre”, afirmó con contundencia Córdoba, al analizar el contexto financiero marcado por caídas bursátiles, tensiones cambiarias y señales políticas poco claras. En una jornada con apertura negativa para activos argentinos, la especialista destacó que “en los últimos minutos se ha dado vuelta el resultado de los bonos principalmente”, lo que refleja la sensibilidad del mercado a cada declaración oficial o movimiento internacional.

Respecto a la aclaración del Banco Central sobre la normativa cambiaria, explicó: “Tal cual está escrita la norma, solamente Casas de Cambio y bancos pueden operar el tipo de cambio oficial”. Sobre el caso de los ALyC que accedían a través de billeteras virtuales, señaló que “existía un pequeño gris, pero el espíritu de la norma es claro”.

A su vez, resaltó que “el Banco Central no cambió la norma, simplemente hizo cumplir algo que ya existía”, lo que generó malestar en el sector. La funcionalidad de las billeteras virtuales, destacó Córdoba, radica en que “la disponibilidad de los fondos es 24/7 y están exceptuadas del impuesto a débitos y créditos”, algo que las hace atractivas frente a cuentas comitentes tradicionales.

Riesgos electorales, debilidad institucional y fuga de inversores

Consultada por el impacto de las restricciones de 90 días tras operar en el mercado oficial, explicó: “Podés seguir comprando dólares oficiales y MEP, pero no podés cruzar ambas operaciones”. Esta medida, sostuvo, limita la capacidad de arbitraje y genera frustración entre inversores: “Tenemos dos problemas: las tasas han bajado a corto plazo, pero no a mediano”.

Al referirse a las bajas de acciones como Supervielle, con una caída del 58%, Córdoba remarcó: “Hay pánico porque muchos inversores son nuevos, no están acostumbrados a tomar decisiones complejas”. También reconoció que la expectativa electoral genera más incertidumbre: “Nos quedan 18 ruedas hasta las elecciones. ¿Cuánto más puede bajar el mercado?”

En cuanto a la ayuda internacional, Córdoba fue tajante: “El apoyo de Estados Unidos duró 48 horas”, en referencia al gesto de Trump y Bessone. Y añadió: “Se necesita mucho más que un tuit del expresidente Macri” para restaurar la confianza en el rumbo político-económico.

Sobre la próxima visita de Milei a la Casa Blanca, fue cauta: “Si hay alguna modificación en la agenda por conflictos bélicos, Argentina queda en segunda línea”, advirtió. Por eso, concluyó que cualquier movimiento favorable para el mercado “dependerá de señales políticas profundas, no solo de anuncios”.

