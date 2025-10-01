Ruta 19 en marcha: Córdoba toma la posta tras las ausencias de Milei

En la localidad de Santiago Temple, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presidió este martes el inicio de los trabajos para completar el primer tramo de 29,4 kilómetros de la Autopista Nacional Ruta 19, entre Arroyito y Santiago Temple. "Una obra abandonada por la Nación que la Provincia finalizará con fondos propios", indicaron desde el panal.

El proyecto, a cargo de la empresa José J. Chediack S.A.I.C.A., demandará una inversión de 67.760 millones de pesos (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses.

La autopista contará con dos carriles por sentido, control total de accesos, colectoras, tres intersecciones a distinto nivel, y un puente de 150 metros sobre el río Segundo para cada calzada. Además, se prevén obras hidráulicas, señalización, iluminación de intercambiadores y forestación del tramo.

Llaryora destacó que la obra permitirá una conexión más segura y eficiente entre Córdoba y localidades del este provincial como Río Primero, Río Segundo y San Justo, hasta San Francisco, así como hacia la localidad de Santo Tomé, en Santa Fe. El corredor concentra más de tres millones de vehículos al año y forma parte de uno de los corredores bioceánicos más transitados del país.

"Sigo reclamando"

Durante su discurso, el gobernador cuestionó la falta de financiamiento nacional: "No es justo que tengamos que hacer esta obra con recursos propios. La Provincia aporta más a la Nación de lo que recibe, y además tenemos que ocuparnos de obras nacionales". Y agregó: "Tenemos que sostener el equilibrio fiscal, pero también el Gobierno Nacional debería hacerlo sin afectar los recursos de cada pueblo y comuna".

El mandatario calificó el inicio de la obra como un "día histórico". La ruta registra la mayor tasa de accidentes viales por kilómetro del país, y Llaryora señaló que la obra busca reducir los siniestros y mejorar la seguridad para los usuarios.

"Esto que hacemos hoy es un segundo grito de San Justo. Quiero honrar la memoria y a las familias de quienes murieron en esta ruta. Les decimos que no nos olvidamos de ellos, que hay un gobierno humano, que no es cruel, para que no haya más muertes en esta ruta, para que sea una verdadera ruta del progreso, de la paz, del crecimiento y del desarrollo. A ellos les dedico este inicio de obra", precisó.

En materia ambiental, la empresa contratista implementará un plan de descarbonización que incluye el uso de biocombustibles y biodiesel, materiales de baja huella de carbono y medición de emisiones por kilómetro construido.