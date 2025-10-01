Gonzalo Roca, el candidato de La Libertad Avanza: “En Córdoba, soy Milei”

“En Córdoba, soy Milei”, afirmó el empresario Gonzalo Roca, primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, durante una entrevista en Infobae en Vivo. Con un discurso alineado al presidente, sostuvo que su objetivo es representar a la provincia en el Congreso para defender las reformas económicas y políticas del oficialismo.

Según relató, su decisión de entrar en la política se originó en 2021, tras conocerse la foto de la celebración en Olivos durante las restricciones sanitarias, mientras atravesaba la pérdida de su madre. “Soy fruto de esa indignación”, dijo Roca, quien apuntó contra la vieja dirigencia y la “hipocresía” de la política tradicional.

Roca destacó que en Córdoba Milei obtuvo el 75% de los votos en el balotaje de 2023, lo que a su juicio muestra que la provincia respalda un modelo de equilibrio fiscal y crecimiento genuino.

Estrategia electoral

El candidato señaló que en la provincia hay “18 listas, pero sólo cuatro reales”, y aseguró que la dispersión responde a maniobras de la política tradicional. En ese sentido, sostuvo que “Córdoba la tiene clara: si a Argentina le va bien, a Córdoba le va bien. La provincia tiene una capacidad de trabajo enorme, pero necesita que no le pongan trabas”, sostuvo.

Con experiencia en el sector productivo, Roca apuntó contra la presión tributaria: “El 50% o más del producto son impuestos. Si los podés trasladar, bien; si no, los pagás vos. La presión impositiva asfixia al campo y a las pymes”, resumió. En línea con Milei, prometió respaldar las reformas pendientes: “Voy a defender los cambios que se iniciaron en 2023 y los que faltan: la tributaria, la laboral y la penal. Son transformaciones esenciales que el país necesita para el futuro”.

“Prefiero la autenticidad de Milei”

Sobre el estilo presidencial, Roca sostuvo: “Prefiero la autenticidad y la no hipocresía. Milei siempre fue de frente. Dijo que no había soluciones mágicas y que el camino era el equilibrio fiscal. Hoy, casi todos los índices mejoraron desde noviembre de 2023. Yo prefiero la sinceridad a la hipocresía o el cinismo”.