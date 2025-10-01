Política a Punto: Schiaretti versus Natalia de la Sota es la pelea estelar del justicialismo cordobés

Pasan los días y a pesar que el peronismo quiere evitar hablar de ventajas importantes, todos los estudios de opinión sugieren que la ventaja de Juan Schiaretti sobre Gonzalo Roca es del orden de los 10 puntos, aunque aclaran que estas tres semanas de campaña serán cruciales para determinar los resultados. Sin embargo, ese no es el punto que más preocupa a los peronistas sino la interna y los cruces cada vez menos indirectos entre los referentes del peronismo que se aglutina en Provincias Unidas y el sector que tiene como referente a Natalia de la Sota.

Juan Schiaretti rompió el estilo sugerente y fue a los bifes al decir que Natalia de la Sota es kirchnerista, con el claro propósito de restarle votos a la candidata a la que se la acusa de ser sponsoreada por Sergio Massa, otro de los dirigentes con peor imagen en Córdoba y en todo el país.

De la Sota le respondió a su rival en las urnas de octubre y tras negar esa filiación K, dijo que a Schiaretti le mienten. Y recordó que ella no formó parte de la lista de Provincias Unidas porque el exgobrernador hizo un acuerdo con Milei.

Las declaraciones y la repuesta fueron publicadas en el diario La Nación el pasado fin de semana y fue la primera vez en la que ambos se cruzaron de manera directa.

Llaryora volvió de su gira europea y se metió en la pelea: presentó una nueva etapa del Plan Primer Paso, en el que ensalzó a su creador: José Manuel de la Sota, en una clara muestra de ubicar al fallecido ex gobernador del lado de Provincias Argentinas.

La pregunta del millón es cuántos puntos obtendrá Natalia de la Sota y si le saca algún porcentaje importante al peronismo.

Cerca de Schiaretti reconocen el crecimiento de lo que puede llamarse la peronista díscola, aunque también puntualizan que las encuestas marcan que le viene quitando votos al kirchnerismo, que estaría cerca de hacer, en esta elección en Córdoba, uno de los peores papeles de su historia.

“Carro no es un carro sino un carrito”, bromeó con ironía un dirigente justicialista al recordarle que tras más de dos décadas de militancia el actual diputado que va por la reelección jamás pudo construir nada políticamente. “Dependiente de la mano que le pueda dar Máximo Kirchner, este dirigente sólo se ocupó de salvarse sólo”, agregó el vocero.

Hace unos días, De la Sota se reunió con un grupo de intelectuales que le manifestaron su apoyo, entre los que se encontró Jaime Díaz Gavier, quien hace poco se jubiló como miembro del Tribunal Oral Federal 1. Acusó a Schiaretti de haberse plegado a las filas del neoliberalismo y de haber realizado un pacto con Milei.

Los soldados de Schiaretti creen que, si se le recuerda a la candidata sus afinidades con el kirchnerismo y eventualmente con el massismo, se le estarán espantando votantes, lo cual que en el fondo se da una pelea en la que los argumentos son: “vos sos K” o “vos sos de Milei”.

Esa es la discusión final, mientras se analizan los votos que sacará cada uno. Se dice que Schiaretti estaría cerca de los 40 puntos y que De la Sota puede lograr entre 10 y 14 puntos (la encuesta de los 14 la difundieron dirigentes afines a la hija de José Manuel de la Sota).

Lo cierto es que la peronista disidente se instaló con fuerza como la tercera en discordia, aunque hay que esperar el embate de Ramón Mestre, quien apuesta a sumar puntos en el último tramo, sobre todo del radicalismo histórico que se concentra en el interior provincial.