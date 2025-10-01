Osvaldo Giordano: “Pareciera que ninguna medicina alcanza para detener la incertidumbre”

El economista Osvaldo Giordano sostuvo que “pareciera que ninguna medicina alcanza para para detener la incertidumbre y esta presión” al analizar la actual coyuntura económica.

“Equilibrio fiscal”

“Yo creo que hay muchos problemas, obviamente la Argentina acumula muchos problemas desde hace mucho tiempo, no solo con este gobierno sino con varios de los anteriores, pero creo que el tema central es algo que no termina de ser resuelto con plata, aun cuando sea mucha plata la que promete Estados Unidos”, analizó el presidente del IERAL.

“Es que el gobierno no llega a demostrar, porque se encargó de demostrar todo lo contrario, que es capaz de acordar con parte de la oposición una estrategia consistente, por ejemplo en la defensa del equilibrio fiscal, que fue un gran logro, de cómo hacerlo viable y perdurable a ese logro y cómo avanzar en una serie de cambios que son imprescindibles para Argentina”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además instó a “cambiar el irracional sistema tributario, mejorar la legislación laboral, resolver el problema del sistema previsional, y algún día avanzar en el régimen de coparticipación, que todos sabemos que es muy malo”.

“Creo que ahí está el problema central, insisto, hay muchos problemas, pero creo que ese es el central y ese no lo resuelve. No lo puede resolver Estados Unidos, por más plata que te den, si internamente no logras esa gobernabilidad”, consideró Giordano.

Y luego aclaró: “Se peleó con todos y no logra, incluso con gente que piensa parecido, actuar con un mínimo de coordinación y tener flexibilidad, capacidad de diálogo, de búsqueda de puntos en común”.

“Soberbia”

El exfuncionario de Javier Milei explicó que “hay una buena parte de la oposición que coincide con cuestiones centrales, las medulares, las importantes, y se ha ido aislando por cuestiones menores, por una mezcla de soberbia y de inflexibilidad”.

Giordano citó “el caso de López Murphy, una persona que tiene enormes coincidencias con las cuestiones generales y sin embargo fue maltratado por parte del oficialismo”.

Por último recordó que Argentina es “un país federal” y que “te guste o no con las provincias tenés que coordinar buena parte de esta agenda”.

“De nada sirve que la nación tenga superávit fiscal, si las provincias hacen todo lo contrario. Si querés ordenar el sistema tributario necesitas a las provincias. Si querés mejorar la legislación laboral necesitas que las justicias provinciales acepten esos esos cambios. Obviamente si querés cambiar la coparticipación tenés que hacerlo con las provincias. Entonces no podés avanzar en todas estas reformas que son además muy complicadas y que la Argentina hace muchísimo tiempo que las viene eludiendo”, finalizó Giordano.