En medio del escándalo por los vínculos de José Luis Espert con "Fred" Machado, un empresario acusado en Estados Unidos por narcotráfico, Alejandro Fantino reaccionó con dureza en vivo a las declaraciones del candidato a diputado nacional. Visiblemente indignado, el periodista lo acusó de perjudicar la campaña de Sergio "Tronco" Figliuolo, quien también integra la lista bonaerense de legisladores nacionales de La Libertad Avanza.

"Todo para el orto la nota de Espert. Si a vos te están operando, tiene que ser fácil decir si recibiste o no esos 200 mil dólares. Si estás tranquilo, tenés que mirar a cámara y decir que no", disparó Fantino en su canal de streaming, Neura. La reacción se produjo luego de que el actual diputado se negara a responder en una entrevista en A24 si había recibido un pago de Machado durante la campaña presidencial de 2019.

Espert quedó en el centro de la polémica después de que la justicia de Estados Unidos confirmara un giro por 200 mil dólares proveniente de un fideicomiso vinculado al empresario acusado por narcotráfico. El propio candidato libertario intentó desmarcarse, al asegurar: "Es un papel trucho de una contabilidad paralela".

Fantino, sin embargo, no dio tregua y volvió a cuestionar la respuesta del candidato. "Le preguntaron 18 veces si lo cobró o no, y no responde", insistió. Después, el conductor arriesgó una interpretación: "Debe haber hablado con un abogado que le dijo que no dijera nada que pudiera ser usado en su contra".

El conductor continuó su crítica a Espert y señaló que su indefinición "desenfoca" la campaña oficialista. En ese sentido, lamentó que su colega y amigo "Tronco" Figliuolo, también candidato a diputado nacional en Buenos Aires, quede condicionado por el escándalo. "Tronco no puede salir, porque donde vaya le van a preguntar por Espert, ¿y qué va a decir?", planteó.

"Tronco" Figliuolo es conductor en Neura y ocupa el puesto 11 en la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Fantino también apuntó contra Patricia Bullrich, luego de que la ministra de Seguridad reclamara explicaciones urgentes a Espert en una entrevista radial. "A Bullrich le salió el enanito del inconsciente. Se ve que después la llamaron y salió a decir que no quiso decir eso. Quisiste decir eso, Patricia, y para eso estás ahí. Si lo marcaste a las 9 de la mañana, no lo corrijas a la tarde", lanzó.

En otro tramo de su programa, el periodista sumó críticas a la candidatura de Lorena Villaverde, primera candidata a senadora nacional en Río Negro por LLA, quien fue acusada en 2002 de traficar cocaína en Estados Unidos. "No voy a bancar eso, no lo puedo soportar. Yo apoyo y quiero que al Gobierno le vaya bien, pero hay que marcar las cosas", subrayó.

Finalmente, Fantino advirtió que La Libertad Avanza se juega "la elección más importante de la historia moderna de la democracia". Si bien remarcó su apoyo al gobierno de Javier Milei, volvió a cargar contra Espert con un tono de hartazgo: "No me muero si se enojan por esto. Espert está mal como candidato después de esto, debería haber dado un paso al costado. Su declaración me dejó lleno de dudas".

