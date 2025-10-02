Financiamiento narco a José Luis Espert: ¿peligra la concreción del rescate financiero de Estados Unidos a la Argentina?

"Que vayan a socorrer a un presidente cuyo candidato y cabeza de fórmula en el principal distrito —la provincia de Buenos Aires— es una persona que llegó a ser diputado con el financiamiento de un narco que tiene pedido de extradición de Estados Unidos, es casi inaceptable", disparó este miércoles el analista internacional Leandro Morgenfeld en diálogo con el conductor de "QR!", Pablo Caruso. Tomando como punto de partida la crisis política que se agita en Washington, donde la administración pública afronta un shutdown que ha dejado paralizados numerosos servicios y agencias estadounidenses, Morgenfeld analizó en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22 el rol que la presión del conflicto doméstico entre republicanos y demócratas está ocasionando sobre las posibilidades de que el Gobierno del presidente Donald Trump concrete el salvataje financiero prometido a la Argentina.

“Estados Unidos está en un proceso de declive de su hegemonía. Trump es un síntoma de las múltiples crisis que atraviesa la sociedad norteamericana, donde muchos sostienen que el país está actualmente en una suerte de pre guerra civil", relató el analista, y recordó que el republicano asumió hace poco más de ocho meses su segundo mandato con una ventaja política inédita: detenta el control de las dos cámaras del parlamento y de la Corte Suprema. Sin embargo, resaltó que el país se encuentra “cada vez más atravesado por diferencias irreconciliables".

Morgenfeld explicó que las tensiones internas en Washington derivaron en el cierre de la administración pública. Mientras los demócratas defienden la continuidad de programas sociales y de salud para los sectores más vulnerables, Trump impulsa un recorte drástico en esas áreas y presentó un presupuesto con récord de gasto militar.

Senadores demócratas le exigieron a Trump que no avance con el salvataje para Milei

A la inestabilidad propia de la política norteamericana se suma el impacto del caso de José Luis Espert, que actualmente está presente en la conversación política en Washington. El candidato, actual cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, recibió 200 mil dólares de parte de Fred Machado, empresario con pedido de extradición en Estados Unidos por narcotráfico, según reveló una investigación que tramita en tribunales de Texas.

El analista sostuvo que este elemento complica de manera directa cualquier negociación de respaldo económico. “El tema Espert pesa en la agenda política de Estados Unidos. No sabemos si va a haber rescate, si recién llegará después de las elecciones o si directamente le soltarán la mano a Milei”, advirtió.

La combinación de crisis política en Washington, tensiones internas por el presupuesto estadounidense, radicalización de la agenda trumpista y sospechas de corrupción en la Argentina colocan al Gobierno de Javier Milei en una posición de vulnerabilidad, situación que se agrava debido a la sangría de dólares que el Banco Central de la República Argentina debe vender en el mercado para evitar una disparada de la divisa.

BR / FPT