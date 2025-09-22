El Secretario el Tesoro de EEUU confirmó negociaciones para ayudar a Argentina y Javier Milei le agradeció

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que “todas las opciones están sobre la mesa” con respecto a las negociaciones que viene llevando con Argentina para proveer fondos.

“Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de los Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”, señaló el funcionario estadounidense en un posteo de la red social X.

“Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro”, añadió Bessent.

“Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande”, agregó.

Según el Secretario del Tesoro, “seguimos confiando en que el apoyo del Presidente Javier Milei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina”.

